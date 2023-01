Brancatelli dijo quién debe conducir Intratables si vuelve

“Obviamente que puede haber un Intratables sin Brancatelli, pero necesitan a alguien que pueda cumplir con lo que yo hacía, alguien que rompa con los discursos, que si es blanco, no tengas miedo de decir negro aunque te ataquen ocho personas. Mi rol era desacomodar al entrevistado”, aseguró en el programa de Moskita Muerta.

En tal sentido, el periodista se sinceró y argumentó que “un Intratables con Brancatelli sería mejor que uno sin, pero creo que hoy de América no me llamarían, y estoy con Jorge Rial además y si me llaman, me tendrían que pagar una fortuna porque no tengo ganas de volver”.