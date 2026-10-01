¿Reconciliados? Diego Leuco y Sofi Martínez fueron vistos juntos en un aeropuerto

Tras la repercusión, el periodista se sinceró sobre cómo vivió todo lo que ocurrió después de mostrarse nuevamente junto a su expareja frente a las cámaras. “Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, expresó.

De hecho, Leuco prefirió no seguir de cerca todo lo que se publicó sobre ellos para evitar dimensionar hasta qué punto había abierto las puertas de su intimidad.

“No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”.

De todas maneras, aclaró que lo poco que llegó a ver estuvo acompañado por comentarios positivos: “Lo poquito que vi, porque obviamente te va llegando, es muy buena onda y muy linda la repercusión”, aseguró.

Las declaraciones llegaron después del comentado reencuentro entre Diego Leuco y Sofi Martínez en La Peña de Morfi (Telefe). La periodista deportiva había sido invitada para acompañar la cobertura vinculada a Carina Zampini, una de las figuras de la temporada, pero terminó protagonizando un particular momento junto a quien fue su pareja.

Con Sebastián Wainraich como encargado de guiar la conversación, ambos se entrevistaron mutuamente y se animaron a recordar situaciones de los años que compartieron, hablar sobre su separación y revelar detalles hasta entonces poco conocidos de su historia.

La buena sintonía que mostraron durante la charla tampoco pasó inadvertida. La naturalidad y complicidad entre los periodistas despertó comentarios entre los seguidores y volvió a alimentar las versiones sobre una posible reconciliación.