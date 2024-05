El insólito momento de Diego Leuco imitando a Big One en los Premios Gardel

Como Big One es parte de “Los del espacio”, que ganaron en “Colaboración Urbana”, Leuco se sumó al resto de los cantantes para sorpresa de los presentes. En este sentido, Lit Killah le siguió el juego al conductor: “Primero que nada, gracias a Big One, el productor de la canción, que lo tenemos acá. La rompió toda, sin él no sería posible".