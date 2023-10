¿Se reconciliaron Diego Leuco y Sofía Martínez?: las imágenes del reencuentro

Desde que ambos se expresaron públicamente sobre aquella crisis que devino en separación, al menos desde la convivencia, ninguno de los dos volvió a hablar públicamente al respecto hasta que aparecieron las fotos de su reencuentro. Por un lado, se lo vio caminando juntos por el aeropuerto, y por el otro, posaron con un grupo de fanáticos que les pidió una foto de recuerdo.

“¿Reconciliación para Diego Leuco y Sofi Martínez? Hoy 11 am, juntos en Ezeiza”, escribió Pochi desde la cuenta de Instagram @gossipeame y detalló: “Él la despidió a ella. Viajó sola. Se quedó mirándola cuando subió las escaleras para embarque”.

sofi martinez diego leuco

La separación de Sofía Martínez y Diego Leuco

Semanas atrás, Diego Leuco y Sofía Martínez enfrentaron a los medios en medio de rumores de separación. Por ese entonces, ambos se encargaron de aclarar que estaban atravesando una crisis y que no sabían cuál sería el futuro de la pareja.

“A veces, a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, sostuvo Leuco en una nota frente a las cámaras de LAM.

Y continuó: “Entiendo que surge la pregunta y no voy a mentir, nosotros somos transparentes. Pero es eso nada más. Como dijo ella: es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo, como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor”.

El conductor de Antes que nadie, por Luzu, no quiso profundizar en los motivos que los llevaron a la crisis, y admitió que “estar en pareja” no es nada fácil en los tiempos que corren. “Es algo que uno siempre busca porque está buenísimo. Y yo la amo mucho, es una persona increíble y lo sabe todo el mundo. Así que es eso, tratar de encontrar la manera nada más”, destacó haciendo referencia a Sofía Martínez.

La periodista, en tanto, tampoco eludió las cámaras del ciclo que conduce Ángel de Brito por América, pero se limitó a querer responder, buscando resguardar su vida privada. “Cada pareja tiene momentos...Y bueno, estamos transitando uno más. Yo lo quiero un montón y creo que él también. Nos queremos muchísimo. Es un momento más, no sabría cómo describirlo”, explicó la panelista de Perros de la calle, por Urbana Play.

Por su parte, aclaró que el motivo de la crisis de pareja -después de dos años de noviazgo- no se debió a sus respectivos compromisos laborales: “A veces pasa, pero no fue esa la causa -indicó-. La realidad es que él siempre me acompañó mucho a mí en todos mis trabajos. Y yo lo mismo con él. Al contrario, creo que es algo más de orgullo por lo bien que le va al otro y verlo realizado, haciendo lo que le gusta que otra cosa”, detalló Sofía Martínez al respecto.