Diego Peretti cruzó a Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina: qué dijo

El actor también hizo referencia al contexto político argentino y cuestionó algunas posturas que, según su visión, contribuyen a generar una imagen negativa del país en el exterior: “Los europeos tienen el tema de lo civilizatorio más espeso, nosotros somos más impulsivos. Los ingleses, los españoles nos juzgan desde un lugar que ellos creen que es racional, pero son re pasionales, porque no se dan cuenta que vienen de países monárquicos y racistas”. La controversia comenzó cuando Samuel L. Jackson difundió un mensaje en el que criticaba la relación de Argentina con las comunidades afrodescendientes y cuestionaba que personas negras celebraran a la Selección argentina durante el Mundial 2026.