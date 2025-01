Diego Staropoli, el tatuador detrás de Tattoo Show: "Las cosas buenas también le pasan a la gente común"

Expo Tattoo Show.jpg

Arrancó a tatuarse a los 18 años, con el único tatuador que existía, y de ahí no paró a ser él mismo el que se dedique a plasmar arte en otros; pero primero probó en su tobillo dibujándose "algo muy pequeño y feo, una manzana mordida", para luego hacerlo en la piel de su cuñado, lo que él consideró "el primer tatuaje importante", sin embargo, "quedó espantoso", manifestó entre risas.

Diego Staropoli tatuando.jpg

Aunque sabemos que la vida nunca deja de sorprendernos y que lo último que se pierde es la esperanza, Staropoli, nos confiesa a días del Tatto Show: "Jamás imagine llegar a tantos años de permanencia y mucho menos llegar a hacerla en un lugar como la Rural de Palermo, es como si tuvieses una banda de rock que se junta a tocar con amigos en el bar del barrio y de repente te encontrás tocando en River con el lugar explotado".

Expo Tattoo Show: desde el viejo hotel Bauen de Callao y Corrientes a la Rural

Expo Tattoo Show Argentina.jpg

Todo comienzo, tiene una anécdota, y no hay excepción para el dueño de Mandinga Tattoo, quien recuerda lo que sintió cuando decidió llevar la expo Tattoo Show a la Rural: "Veníamos de hacerla diez años en el viejo Hotel Bauen de Callao y Corrientes donde nos iba super bien pero nos quedaba chico y me dije si vamos a cambiar vamos por lo mas grande que hay que es La Rural , si nos sacan matando vemos planes B y si nos aceptan le damos para adelante", arrancó contándo.

Y siguió: "El día que presentamos todo y nos dieron el ok casi muero cuando vi los costos de lo que salía hacerla pero fuimos adelante igual. Cuando abrimos puerta si no metíamos mas de 15 mil personas me fundía literalmente y la gente que trabajaba con nosotros lo sabia", metiendo suspenso a la charla, aunque sabíamos cómo terminó la historia.

Cerró con un final feliz, en realidad, con el comienzo de lo que hoy está por ser la 21° edición: "A poco de abrir puertas me vienen a buscar los chicos de seguridad para que salga a la puerta que tenia que ver algo y salí con miedo sin saber que pasaba, lo que pasó es casi tres cuadras de fila para entrar a la expo, finalmente entraron mas de 40 mil personas y ese día sentí que las cosas buenas también le podían pasar a la gente común".

Diego Staropoli tatuador.jpg

Lo que se viene del 28 de febrero al 2 de marzo en el "Tattoo Show"

Tattoo Show Buenos Aires 2025 contará con la participación de renombrados artistas internacionales y nacionales que mostrarán su arte en vivo, brindando una oportunidad única para los fanáticos del tatuaje de ver de cerca a los mejores exponentes de la escena. Además de los tatuajes, el evento ofrecerá una interesante programación que incluye: Shows en vivo de Kapanga, Rodrigo Romero, Kiss Alive, Gulp, y Luciana Segobia. También habrán DJs que acompañarán la experiencia durante los tres días del evento.

Además contará con exhibición de motos y autos clásicos, combinando el arte del motor con la cultura del tatuaje.Concursos de Cosplayer, Batalla de Gallos, exhibición y rampa de Skate, concurso de barbas, concursos de tattoo.

Y para que la experiencia sea completa, una amplia oferta gastronómica, con food trucks y stands que ofrecerán una gran variedad de opciones para todos los gustos.