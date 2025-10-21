Diego Topa contó que cayó en una estafa del tío de Pepe Ochoa: "Que la vida se encargue..."
El animador infantil reveló que fue engañado por Enrique Blaksley, condenado por defraudar a cientos de personas. “Pagué todo en regla”, relató.
El reconocido conductor Diego Topa confirmó que fue una de las víctimas de Enrique Blaksley, el empresario que encabezó una millonaria estafa y que, además, es tío del panelista de LAM, Pepe Ochoa. Su testimonio reavivó un escándalo financiero que afectó a más de 300 personas y dejó al descubierto la magnitud del fraude.
El tema volvió a ganar espacio mediático tras la fuerte interna entre Fernanda Iglesias, Yanina Latorre y Ochoa, cuando Iglesias reveló en televisión el vínculo familiar entre el panelista y Blaksley. A raíz de esa mención, el periodista Juan Etchegoyen decidió contactar a Topa, quien no dudó en hablar sobre su experiencia y autorizó que se hiciera pública.
“Yo fui uno de los estafados en los dos lotes que compré, era mi sueño, fui uno de los pocos que pagó todo en regla, años y años de juicio, ya lo solté, que la vida se encargue de hacer justicia”, le dijo el animador al periodista. A pesar del golpe económico, el conductor destacó que logró rehacerse: “Por suerte, jamás paré de laburar y volví a juntar dinero para poder pagar mi nueva casa y armar mi familia”.
Etchegoyen también adelantó que Topa no habría sido el único famoso afectado. “Hay otros famosos también, los tengo, pero muchos no quieren hablar. Diego sí, me dijo ‘contalo, decilo, que se haga público, que yo fui uno de los estafados’”, relató.
La revelación del artista vuelve a poner bajo el foco a Blaksley, condenado por una de las estafas más grandes del país, y muestra cómo su red de engaños llegó incluso a figuras reconocidas del mundo del espectáculo.
