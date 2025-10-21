Diego Topa contó que cayó en una estafa del tío de Pepe Ochoa: "Que la vida se encargue..."

“Yo fui uno de los estafados en los dos lotes que compré, era mi sueño, fui uno de los pocos que pagó todo en regla, años y años de juicio, ya lo solté, que la vida se encargue de hacer justicia”, le dijo el animador al periodista. A pesar del golpe económico, el conductor destacó que logró rehacerse: “Por suerte, jamás paré de laburar y volví a juntar dinero para poder pagar mi nueva casa y armar mi familia”.