Diego Topa generó preocupación en redes: les dejó a sus seguidores un mensaje desesperado de ayuda

"Esta vez quiero hacerles un pedido por mi y por mi familia. Se perdió el gatito de Mitai, desapareció por la zona de Maschwitz el jueves por la noche, estamos desesperados buscándolo porque es parte de nuestra familia, lo extrañamos un montón. Estamos con incertidumbre, los vecinos nos están ayudando con mucho amor pero nadie lo vio ni lo escuchó", comenzó diciendo Topa.

topa gato perdido

Luego, y ya con al voz a flor de piel en su perfil oficial, agregó: "Es muy doméstico, no tiene collarcito ni nada porque estaba todo el tiempo dentro de casa. Es muy particular, no tiene pelo, es un gatito esfinge. Les dejo la foto, si alguien lo vio, si vieron que alguien lo tiene... les pido que se comuniquen por favor. Ofrezco una recompensa".

Asimismo, en medio de la angustia, Topa dio algunos detalles de su mascota y volvió a hacer un llamado a sus seguidores. "Lo buscamos todo el tiempo desde el jueves a la noche, es muy raro lo que pasó. Les pido que se solidaricen con mi familia, lo extrañamos un montón. Por favor, si alguien lo tiene, comuníquense con nosotros. Lo estamos esperando", cerró.