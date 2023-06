Diego Topa habló de la denuncia contra Jey Mammón: "Nadie es el dueño de la verdad"

"Es un tema súper sensible y yo no me meto mucho en todo eso, yo desconozco y el tiempo va a decir la realidad y la verdad de todo”, agregó en una entrevista con Juan Etchegoyen.

Por otro lado, el actor no quiso dar declaraciones respecto a si había mantenido contacto con Jey Mammón.

TOPA JEY MAMMON