Diego Topa reveló que recibe señales de Romina Yan: “Es fuerte”

Romina Yan y Topa.jpg

Topa declaró: “Siempre por algo Romina aparece. Esto lo he hablado con Cris Morena y Gustavo Yankelevich y voy a contar algo que nunca conté y que pasó hace muy poquito” y contó "En el Día de la Madre, yo venía de la casa de mi mamá después de saludarla, y no sé por qué en las redes estábamos viendo una historia y me aparece un mensaje de Franco, el hijo de Romina”