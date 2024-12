Dieron a conocer las imágenes del desalojo de Mauro Icardi en la casa de Wanda Nara

“Es una imagen triste, se lo ve de espaldas a él con sus petates yéndose entre las seis y las siete de la mañana”, dijo la periodista, al mismo tiempo que en pantalla se veía la foto de una mochila y tres valijas.

Y, agregó: “Estoy en condiciones de decir que alquiló una casa en Zona Norte. Ya tiene lugar donde vivir y lo están cuidando los amigos porque está haciendo la recuperación tras la operación. Los pocos amigos que tienen son los que lo están conteniendo y ayudando”.

Por otro lado, Yanina Latorre había seguido el minuto a minuto de la situación que se estaba viviendo en el domicilio del partido de Tigre.

“Wanda estuvo declarando en la fiscalía hasta muy tarde. De hecho, me quedé dormida esperando. Mauro aguardaba a la policía tomando mates con sus abogadas”, expresó.

Acto seguido, contó: “2:30 AM se retiran las abogadas de Santa Bárbara. Maurito se acuesta a dormir. Ahora arranca el quilombo: 3:30 AM entra la policía. Allanamiento y desalojo. Todo duró hasta las 6:30 de la mañana. Wanda denunció que él tiene armas. No le encontraron nada”.

“A él lo dejaron en la calle a esa hora. Tuvo que hacer todas las valijas y retirarse. Durmió en lo de un amigo”, detalló Yanina. “Mauro va a contrademandar. Tiene todo grabado. Su entrada a la casa sin amenazas... pero ya que le endilguen lo de las armas... todo esto debe estar pergeñado por el “entorno” del novio (de Wanda, es decir, L-Gante)”, señaló sobre el futuro accionar judicial de Icardi.