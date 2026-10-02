Dieron a conocer un nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo está de salud

Desde entonces, la institución informó una evolución favorable, aunque decidió prolongar la internación para completar la recuperación y reducir el riesgo de una recaída. El viernes 25, un parte indicó que la conductora estaba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que aumentaba su actividad física con el equipo de kinesiología. La medida respondió a criterios médicos asistenciales.

Qué es la neumopatía, el cuadro por el que internaron por segunda vez a Mirtha Legrand

La neumopatía se trata de un término general utilizado en la medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por eso, no identifica una patología específica ni implica que una persona tenga neumonía.

En el diccionario de la Real Academia Española aparece definida, precisamente, como “una enfermedad de los pulmones”. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, algunas de las enfermedades pulmonares son el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.

Si bien las causas pueden ser diversas, algunas neumopatías pueden vincularse con infecciones, mientras que otras suelen aparecer a causa del tabaquismo, la inhalación de ciertas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes del ambiente.

Al tratarse de un término abarcativo de varias enfermedades, los síntomas dependen principalmente del problema pulmonar que presente cada paciente. Algunas de las manifestaciones de los cuadros respiratorios suelen ser la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada o el cansancio.