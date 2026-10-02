Dieron a conocer un nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo está de salud
La diva continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, en una habitación común.
El Sanatorio Mater Dei informó este viernes que Mirtha Legrand continúa en proceso de recuperación para recibir el alta médica y volver a su casa, luego de la internación por una neumopatía que comenzó el 18 de septiembre.
El nuevo parte médico, fechado el 2 de octubre y firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, precisó que la conductora de 99 años permanece en una habitación común y continúa bajo controles de distintas especialidades.
“Está con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia”, señalaron.
De no surgir cambios en su cuadro clínico, el Sanatorio Mater Dei emitirá una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand el próximo lunes.
La primera internación de septiembre ocurrió por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Legrand ingresó al sanatorio para realizar controles y recibir atención médica. Después de varios días, recibió el alta el domingo 13 y continuó la recuperación en su domicilio de avenida del Libertador. El viernes siguiente, una descompensación respiratoria motivó el regreso al Mater Dei.
Desde entonces, la institución informó una evolución favorable, aunque decidió prolongar la internación para completar la recuperación y reducir el riesgo de una recaída. El viernes 25, un parte indicó que la conductora estaba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que aumentaba su actividad física con el equipo de kinesiología. La medida respondió a criterios médicos asistenciales.
Qué es la neumopatía, el cuadro por el que internaron por segunda vez a Mirtha Legrand
La neumopatía se trata de un término general utilizado en la medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por eso, no identifica una patología específica ni implica que una persona tenga neumonía.
En el diccionario de la Real Academia Española aparece definida, precisamente, como “una enfermedad de los pulmones”. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, algunas de las enfermedades pulmonares son el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.
Si bien las causas pueden ser diversas, algunas neumopatías pueden vincularse con infecciones, mientras que otras suelen aparecer a causa del tabaquismo, la inhalación de ciertas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes del ambiente.
Al tratarse de un término abarcativo de varias enfermedades, los síntomas dependen principalmente del problema pulmonar que presente cada paciente. Algunas de las manifestaciones de los cuadros respiratorios suelen ser la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada o el cansancio.
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