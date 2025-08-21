Dieron destalles del escandaloso divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: qué dijo

En una inesperada declaración, Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis, poniendo fin a semanas de especulaciones. A la salida de las grabaciones de Los 8 Escalones, la modelo fue abordada por la prensa y, con un rostro serio, afirmó: "Estoy separada".

Anderson, quien compartió 18 años de relación y tres hijos con el exfutbolista, se negó a dar más detalles, argumentando que hay "una familia y hay tres chicos". El jueves, en el programa Desayuno Americano, se mostró a la modelo respondiendo a las preguntas de los periodistas. Al ser consultada sobre cuánto tiempo hacía de la ruptura, su respuesta fue contundente: "Sí", haciendo alusión a que la decisión se tomó hace bastante tiempo.

Con el fin de terminar con las especulaciones, Anderson fue directa: "Mi vida no es un show y mi familia no es un circo. Yo me quedo acá y Martín está acá también. Estamos en eso (sobre el divorcio). Hace mucho tiempo pasó, estamos tratando de salir adelante". La modelo aclaró que, si bien la decisión fue mutua, el proceso de separación no es fácil. "18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, estamos tratando de salir adelante", agregó.

Evangelina Anderson también se refirió a su relación con Wanda Nara, quien es su vecina. "Wanda es mi vecina, hablamos constantemente porque nuestras hijas están juntas, los chicos grandes también, me la encuentro en el ascensor, mirá lo que es la vida", comentó, desmintiendo cualquier rumor de mala relación.

La modelo pidió a los medios que dejen de especular sobre su vida sentimental y, para dejar claro su estado civil, enfatizó: "Ya no tengo anillo". Tras sus declaraciones, acudió a sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores, a quienes calificó como "todo".

Horas después de la confirmación de la separación, el programa LAM de América TV reveló la existencia de una tercera persona que habría estado vinculada a Demichelis. Según el panelista Pepe Ochoa, la supuesta tercera en discordia sería Stephie Moreno, una DJ marplatense que vive en México y que habría tenido un vínculo de cuatro meses con el exfutbolista. Ochoa agregó que la información se filtró porque la propia DJ lo contó a sus amigos en Buenos Aires.