"Digger": así luce Tom Cruise en el adelanto de su nueva película
El 1 de octubre llega a los cines "Digger", la nueva cinta protagonizada por el actor quien mostrará una nueva faceta en su carrera. Los detalles del film.
Consolidado como uno de los rostros más emblemáticos de la industria cinematográfica internacional tras cuatro décadas encabezando superproducciones y desafíos de alto impacto físico, Tom Cruise afrontó un giro interpretativo radical. Bajo la dirección del cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, el actor asumió el rol de Digger Rockwell, un excéntrico magnate de la industria petrolera cuya existencia se desmorona tras desencadenar un cataclismo ambiental.
La composición del personaje demandó una inmersión tan profunda que logró descolocar a sus colegas en el set de filmación, alejándose de sus habituales despliegues de acción para adentrarse en una comedia negra orientada a la reparación de sus actos.
El grado de compromiso exhibido por el protagonista fue ratificado por el actor Riz Ahmed, quien encarna al científico Ganesh en el largometraje. Al rememorar la dinámica de trabajo compartida durante el rodaje, la figura británica no dudó en destacar la transformación de su compañero en diálogo con Empire, afirmando: "Llegué a olvidarme un poco de Tom. Porque Tom era Digger, se convirtió en Digger y permaneció siendo Digger".
La construcción de esta figura corporativa implicó un abordaje distintivo desde las etapas iniciales del proyecto. El propio intérprete calificó el trabajo como "un salto hacia lo desconocido", admitiendo que debió apelar a la totalidad de los conocimientos acumulados a lo largo de sus más de cuarenta años de trayectoria profesional para delinear el perfil del magnate.
Por su parte, Iñárritu implementó una metodología singular para la asimilación del libreto, realizando una lectura íntegra de la obra en voz alta frente al actor con el objetivo de transmitirle el ritmo del texto. A partir de esa lectura, el protagonista desarrolló una labor exhaustiva que abarcó modificaciones en su registro vocal, su aspecto exterior, la vestimenta y la corporalidad, logrando construir una presencia escénica que opacó a la celebridad detrás del rol.
De esta manera, la producción expone una faceta renovada de la estrella de "Misión: Imposible", apoyada en una caracterización compositiva que promete ser uno de los puntos más comentados del proyecto cinematográfico.
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