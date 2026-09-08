"Digger": así luce Tom Cruise en el adelanto de su nueva película

El grado de compromiso exhibido por el protagonista fue ratificado por el actor Riz Ahmed, quien encarna al científico Ganesh en el largometraje. Al rememorar la dinámica de trabajo compartida durante el rodaje, la figura británica no dudó en destacar la transformación de su compañero en diálogo con Empire, afirmando: "Llegué a olvidarme un poco de Tom. Porque Tom era Digger, se convirtió en Digger y permaneció siendo Digger".