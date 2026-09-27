Dillom revolucionó el Monumental junto a Lali y reveló el desopilante audio que ella le había mandado

El mensaje de Dillom para Lali después de cantar “33”

Más allá de la divertida conversación que decidió hacer pública, Dillom también aprovechó la ocasión para expresarle su cariño y admiración a Lali después de haber compartido escenario ante una multitud.

“@lali te quiero y admiro mucho gracias x dejarme ser parte”, escribió el cantante en la misma historia.

Así, la participación de Dillom dejó uno de los momentos más explosivos de la noche con “33”, pero también permitió conocer el detrás de escena de la colaboración y la complicidad que mantienen los dos artistas.