Dillom revolucionó el Monumental junto a Lali y reveló el desopilante audio que ella le había mandado
El artista cantó “33” junto a Lali y desató uno de los pogos más intensos de la noche. Luego mostró el particular pedido que ella le había hecho tiempo atrás.
Dillom fue uno de los invitados que revolucionó el Estadio Monumental durante el show de Lali. El artista apareció sobre el escenario para interpretar junto a la cantante “33” y desató uno de los pogos más intensos de la noche, con una multitud saltando al ritmo de la canción.
Luego de protagonizar uno de los momentos más eufóricos del espectáculo, el músico recurrió a sus historias de Instagram para celebrar lo vivido y compartir una divertida intimidad de su vínculo con Lali.
“Después de tantas inolvidables noches juntos lo logré amiga!”, escribió Dillom junto a la captura de una conversación con la artista, en la que dejó ver un audio que había recibido el 1 de agosto de 2025.
En aquel mensaje, Lali le hacía un particular pedido: “Che amigo, lo que sí estoy pensando estaría bueno, pero solo si podés, eh, porque sé que puede ser complicado. Que te sepas la letra, la concha de tu madre”.
Con humor, Dillom recuperó aquel audio después de su presentación en el Monumental y dio a entender que finalmente había conseguido cumplir con el pedido que su amiga le había hecho tiempo atrás.
El mensaje de Dillom para Lali después de cantar “33”
Más allá de la divertida conversación que decidió hacer pública, Dillom también aprovechó la ocasión para expresarle su cariño y admiración a Lali después de haber compartido escenario ante una multitud.
“@lali te quiero y admiro mucho gracias x dejarme ser parte”, escribió el cantante en la misma historia.
Así, la participación de Dillom dejó uno de los momentos más explosivos de la noche con “33”, pero también permitió conocer el detrás de escena de la colaboración y la complicidad que mantienen los dos artistas.
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