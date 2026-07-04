Romance en Disney Plus: Tom Hardy la rompe en esta comedia

De qué trata Esto es la guerra

La historia sigue a dos agentes de la CIA, interpretados por Chris Pine y Tom Hardy, que mantienen una amistad desde hace años hasta que ambos se enamoran de la misma mujer, encarnada por Reese Witherspoon.

Lo que comienza como una rivalidad sentimental termina convirtiéndose en una competencia desmedida, con situaciones que escalan hasta poner patas para arriba a la ciudad de Nueva York.

FDR y Tuck son espías altamente entrenados, carismáticos y acostumbrados a trabajar en equipo. Sin embargo, sus personalidades opuestas quedan en evidencia cuando descubren que comparten el mismo interés amoroso.

Como ninguno de los dos está dispuesto a dar un paso al costado, deciden establecer una serie de reglas para disputar el corazón de Lauren. A partir de ese momento, la competencia se vuelve cada vez más intensa y da lugar a una sucesión de escenas cargadas de humor, romance y acción, que convierten a Esto es la guerra en una de las comedias más entretenidas disponibles en Disney Plus.

Reparto de Esto es la guerra

Tom Hardy

Chris Pine

Reese Witherspoon

Til Schweiger

Angela Bassett

Chelsea Handler

Tráiler de Esto es la guerra