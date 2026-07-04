Romance en Disney Plus: Tom Hardy la rompe en esta comedia
En Disney Plus se puede ver una divertida comedia romántica protagonizada por Tom Hardy, una de las películas más recomendadas del catálogo.
Si buscás una película para pasar un buen rato, Disney Plus ofrece en su catálogo una propuesta que combina humor, romance y mucha acción. Se trata de Esto es la guerra, una comedia romántica protagonizada por Tom Hardy que se convirtió en una de las opciones más entretenidas disponibles en la plataforma.
La historia mezcla el clásico universo de los espías con una divertida competencia amorosa, dando como resultado una película cargada de escenas de acción, situaciones desopilantes y un triángulo sentimental que mantiene el ritmo de principio a fin.
Al frente del elenco está Reese Witherspoon, quien además participó como productora del film. La acompañan Chris Pine y Tom Hardy, dos protagonistas que interpretan a agentes de inteligencia enfrentados por conquistar el corazón de la misma mujer.
En Esto es la guerra, FDR, interpretado por Pine, y Tuck, el personaje de Hardy, son dos destacados agentes de la CIA y grandes amigos. Sin embargo, todo cambia cuando ambos se enamoran de Lauren, el personaje de Witherspoon. A partir de ese momento, la amistad se transforma en una feroz competencia que también termina afectando su desempeño profesional.
Lo más llamativo de la trama es que los dos espías recurren a toda la tecnología, los recursos y las habilidades propias de su trabajo para intentar ganar la carrera amorosa. Entre dispositivos de vigilancia, estrategias de inteligencia y persecuciones, la película convierte un simple romance en una divertida batalla repleta de acción, uno de los grandes atractivos disponibles en Disney Plus.
De qué trata Esto es la guerra
La historia sigue a dos agentes de la CIA, interpretados por Chris Pine y Tom Hardy, que mantienen una amistad desde hace años hasta que ambos se enamoran de la misma mujer, encarnada por Reese Witherspoon.
Lo que comienza como una rivalidad sentimental termina convirtiéndose en una competencia desmedida, con situaciones que escalan hasta poner patas para arriba a la ciudad de Nueva York.
FDR y Tuck son espías altamente entrenados, carismáticos y acostumbrados a trabajar en equipo. Sin embargo, sus personalidades opuestas quedan en evidencia cuando descubren que comparten el mismo interés amoroso.
Como ninguno de los dos está dispuesto a dar un paso al costado, deciden establecer una serie de reglas para disputar el corazón de Lauren. A partir de ese momento, la competencia se vuelve cada vez más intensa y da lugar a una sucesión de escenas cargadas de humor, romance y acción, que convierten a Esto es la guerra en una de las comedias más entretenidas disponibles en Disney Plus.
Reparto de Esto es la guerra
- Tom Hardy
- Chris Pine
- Reese Witherspoon
- Til Schweiger
- Angela Bassett
- Chelsea Handler
Tráiler de Esto es la guerra
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