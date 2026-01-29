Disney+ lanzó el tráiler de una de sus series más esperadas: cuándo se estrena

A medida que el orden se desvanece, comienzan a emerger verdades perturbadoras sobre la creación de la ciudad, obligando a los sobrevivientes a cuestionar los cimientos de su propia realidad.

Un elenco de figuras y una producción de alto vuelo

El éxito de la serie se apoya en un reparto sólido encabezado por Sterling K. Brown, quien lidera un grupo de actores compuesto por Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom y Krys Marshall, entre otros. Para esta segunda temporada, se han confirmado participaciones especiales que prometen sumar complejidad al relato, destacando nombres como James Marsden, Shailene Woodley y Thomas Doherty.

Detrás de cámara, la mente maestra es Dan Fogelman, reconocido por éxitos como ‘This Is Us’, quien lidera la producción ejecutiva junto a un equipo experimentado que incluye a Jess Rosenthal y Glenn Ficarra. Con una mezcla de conspiración, supervivencia y misterio, ‘Paradise’ se posiciona nuevamente como uno de los pilares fundamentales del catálogo de Disney+ para este año.