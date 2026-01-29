Disney+ lanzó el tráiler de una de sus series más esperadas: cuándo se estrena
La segunda temporada de una de las series más emblemáticas de Disney + tiene estipulado su regreso para febrero. Conocé los detalles.
La expectativa por la continuidad de uno de los dramas más aclamados de 20th Television llegó a su fin. Disney+ lanzó oficialmente el tráiler de la segunda temporada de ‘Paradise’, la serie nominada a los premios Emmy que logró cautivar a la audiencia con su propuesta distópica.
El estreno global está programado para el próximo 23 de febrero, fecha en la cual se pondrán a disposición, de forma exclusiva, los primeros tres capítulos de esta nueva etapa.
Esta segunda entrega no se limita a ser una continuación lineal, sino que se presenta como una evolución ambiciosa de la trama original. Según los adelantos, la historia adquirirá un tono significativamente más oscuro y revelador, centrándose en las profundas transformaciones que sufrió el mundo tras el evento catastrófico conocido como "El Día".
Una odisea mundial y la crisis interna del búnker
La narrativa de esta temporada se divide en dos frentes de alta tensión. Por un lado, el personaje de Xavier se embarca en una misión internacional desesperada para localizar a Teri. Este viaje le permitirá al espectador conocer el estado de la humanidad tres años después de la tragedia, revelando un mundo exterior marcado por la peligrosidad y la incertidumbre.
Paralelamente, el conflicto se intensifica puertas adentro. En el búnker, la convivencia se ha vuelto prácticamente imposible. Las secuelas psicológicas y sociales de la primera temporada están fracturando la estabilidad de la comunidad, provocando un aumento en la agitación social.
A medida que el orden se desvanece, comienzan a emerger verdades perturbadoras sobre la creación de la ciudad, obligando a los sobrevivientes a cuestionar los cimientos de su propia realidad.
Un elenco de figuras y una producción de alto vuelo
El éxito de la serie se apoya en un reparto sólido encabezado por Sterling K. Brown, quien lidera un grupo de actores compuesto por Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom y Krys Marshall, entre otros. Para esta segunda temporada, se han confirmado participaciones especiales que prometen sumar complejidad al relato, destacando nombres como James Marsden, Shailene Woodley y Thomas Doherty.
Detrás de cámara, la mente maestra es Dan Fogelman, reconocido por éxitos como ‘This Is Us’, quien lidera la producción ejecutiva junto a un equipo experimentado que incluye a Jess Rosenthal y Glenn Ficarra. Con una mezcla de conspiración, supervivencia y misterio, ‘Paradise’ se posiciona nuevamente como uno de los pilares fundamentales del catálogo de Disney+ para este año.
