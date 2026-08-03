Disney Plus: la serie que promete ser una de las mejores de la plataforma
Un contenido dinámico que se posiciona como una de las candidatos a ser el éxito del año con apenas 11 capítulos.
Disney+, una de las plataformas de streaming más populares, lanzó hace pocas semanas una de las series que más se ha comentado en redes sociales y foros por el tema que aborda.
Tanto es así que se convierte en una de las serias candidatas a quedarse con el trono de mejor serie del 2026. Se llama The Beauty y en 11 capítulos promete quitarte el aliento.
De qué trata The Beauty
La serie se sumerge en una premisa tan provocadora como actual: un mundo donde la belleza absoluta no solo se compra, sino que se contagia.
La historia nos sitúa en París junto a los agentes del FBI Cooper (Evan Peters) y Jordan (Rebecca Hall), quienes investigan un caso macabro: modelos y figuras de una belleza irreal están combustionando espontáneamente. Pronto descubren que el origen es un virus de transmisión sexual que transforma el cuerpo en su versión más "perfecta", pero que consume al portador desde dentro hasta provocar una explosión fatal.
Esta serie que estrenó el pasado 21 de enero es una propuesta incómoda, potente y necesaria que nos obliga a cuestionar hasta dónde llegaríamos por alcanzar un ideal de mercado, abriendo un profundo debate.
Reparto de The Beauty
- Evan Peters
- Rebecca Hall
- Ashton Kutcher
- Anthony Ramos
- Jeremy Pope
- Isabella Rossellini
- Bella Hadid
Trailer de The Beauty
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