Disney Plus: de qué trata la nueva producción cinematográfica que tiene a Guillermo Francella como protagonista
Francella llega a Disney Plus con una comedia de suspenso que mezcla humor y misterio en una playa donde la tranquilidad esconde secretos inesperados.
Guillermo Francella regresa a la pantalla con Playa de Lobos, una película que se estrenará en Disney Plus el viernes 5 de junio. La propuesta combina comedia y suspenso en una trama que comienza con un encuentro fortuito entre dos hombres de personalidades muy diferentes, pero que pronto da lugar a una sucesión de situaciones cada vez más desconcertantes.
De qué trata Playa de Lobos
La historia de Playa de Lobos gira en torno a Manolo, un empleado de un bar ubicado frente al mar que está por terminar su turno, y Klaus, un turista que se resiste a abandonar la última silla que el trabajador necesita guardar. Sin embargo, lo que arranca como una simple discusión pronto se transforma en algo más inquietante, cuando Manolo empieza a dudar de la identidad real de su inesperado visitante.
Con el correr de los minutos, los diálogos entre ambos dejan al descubierto sus personalidades opuestas y hacen que el ambiente se vuelva cada vez más tenso. Cada conversación abre nuevos interrogantes sobre las verdaderas intenciones de Klaus y las razones que lo llevaron hasta esa playa.
El relato da un giro cuando el turista le plantea a Manolo una propuesta tan inesperada como perturbadora, que modifica por completo el rumbo de los acontecimientos. Con las actuaciones de Guillermo Francella y Dani Rovira, Playa de Lobos combina humor, misterio y suspenso en una historia que busca mantener la intriga hasta el desenlace.
Reparto de Playa de Lobos
- Guillermo Francella como Klaus
- Dani Rovira como Manu
- Javier Veiga como Florentino
- Antonia San Juan como Taxista
- Marta Hazas como Guía turística
- Denisse Peña como Chica en la playa
- Alfred Tapscott como Pianista
Trailer de Playa de Lobos
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