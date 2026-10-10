 Disney Plus: de qué trata la nueva producción cinematográfica que tiene a Guillermo Francella como protagonista

De qué trata Playa de Lobos

La historia de Playa de Lobos gira en torno a Manolo, un empleado de un bar ubicado frente al mar que está por terminar su turno, y Klaus, un turista que se resiste a abandonar la última silla que el trabajador necesita guardar. Sin embargo, lo que arranca como una simple discusión pronto se transforma en algo más inquietante, cuando Manolo empieza a dudar de la identidad real de su inesperado visitante.