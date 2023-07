Reapareció Chachi Telesco y cargó contra Maju Lozano por bullying machista

“Basta de hacerse los deconstruidos”, se titula el video que publicó Chachi Telesco en sus redes sociales, y agrega el mensaje: “El bulling machista y asqueroso que me tuve que bancar de Maju Lozano”, arrobando a la conductora.

La Ley Olimpia estipula de dos a ocho años de cárcel para aquellos que roben o exhiban la intimidad privada de una persona en Internet.

"En ese momento yo estaba sola, y tuve a todos los pelotu... de los medios, incluyendo personas que hoy se hacen las deconstruidas, como Maju Lozano, que me hicieron un bullying que no puedo explicar. Voy a mostrar el bullying que me hizo esta piba junto a Mariana Fabbiani, Horacio Cabak, Chiche Gelblung...”, mencionó Chachi, aclarando que a varios les había iniciado juicio pero “compraron abogados”.

Entonces, mostró un video de Maju Lozano realizado en 2007 donde se burlaba de lo que había sucedido a la actriz.

Chachi denunció que fue víctima de bullying mediático “sin una sola prueba de lo que hablaban, inventando historias de romances con un señor mayor, Teto Medina, que tenía la edad de mi papá, con Suar. Inventaban para que saliera del lugar donde estaba escondida. Hasta que Adrián Suar me llama para participar de la novela ‘Son de Fierro’ con Mariano Martínez, después de seis meses de acoso en los medios diciéndome ‘La chica del video hot”.

"Me tuve que bancar durante 6 meses este asedio. Yo no quería aparecer. ¿Cómo la gente se iba a olvidar si los medios me asediaban sin parar y manejan la opinión pública? Depende lo que dicen los medios, nosotros pensamos. En ese momento tan machista del país, que mujeres como Maju Lozano, Mariana Fabbiani, Pamela David, que me invitó a su programa y no paró de hacerme preguntas sobre el tema”, recordó.

Y reveló: “Yo de verdad quería seguir siendo actriz, porque ya era actriz antes del reality y modelo de marcas teens, que tenía contratos que me salvaban el año porque en ese momento vivía en una pensión. Se me cayeron todos los contratos”.

Además, contó cómo la filtración de ese video impactó en su vida sentimental y las consecuencias negativas que tuvo: “No pude salir ni charlar con un solo pibe que en el momento en el que yo intime no me haga jodas con respecto al video. Ni una sola persona durante dos años se acercó a mi por el asedio de los periodistas que hoy se hacen los deconstruidos”.

A su lista de denuncias agregó los nombres de Jorge Rial y Luis Ventura.

“Después de 6 meses con mucha ayuda psicológica y psiquiátrica, salí adelante. Y vos, Maju Lozano, usaste esa canción que me dedicaste para burlarte de mí", lanzó.

Entonces, apuntó contra Marcelo Tinelli y Suar por haberla invitado al “Bailando” para participar del baile del caño: “No eran pelotu..., sabían que vendía un montón ‘la nena chiquita de Disney que estaba en un video hot’. ¡Qué hipocresía! Y me la tuve que fumar durante meses”, lanzó Chachi.

Al final del video, contó que recibió propuestas de trabajo de quienes habían sido testigos de sus primeros pasos como actriz previos a la producción de Disney y publicó la canción completa que le dedicó Maju Lozano.