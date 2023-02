Fuera de Agenda acompañó a Divididos en el inicio de la gira por sus 35 años

En lo que significó un largo rato con la banda, un paseo por los camarines y alguna que otra broma, Ricardo Mollo conversó con C5N y, aunque celebró volver a Vélez el próximo 13 de mayo, también sostuvo que "está bueno tocar en lugares chicos", recordando al clásico Teatro de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires.

En relación a sus años invertidos en la música, la voz líder y guitarrista del conjunto destacó: "Definitivamente es lo que más me gusta hacer, me pongo un poco menos nervioso que hace 20 años, pero siempre está ese grifo de adrenalina que se abre y decís 'bueno, hasta acá', porque la adrenalina es como un veneno, no hay que pasarse de rosca".

A su vez, relató cómo son las previas a los conciertos, donde llegan una hora antes y comienzan a jugar a "Colgar la percha", la dinámica de la banda de rock que consiste en pararse a una distancia considerable de un perchero y lograr que la percha quede colgada luego del estratégico lanzamiento. Esto divirtió al conductor de Fuera de Agenda, quien hizo sus intentos sin tener éxito, y se atrevió a desafiar al baterista, Catriel Ciavarella, que también tuvo un desempeño cuestionable en el pasatiempo.

Finalmente, 'la aplanadora del rock' integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella anunció que están trabajando de puertas para adentro en su estudio, teniendo ya siete temas nuevos grabados, de los cuales tres están listos para salir al mundo. Y desde acá, los esperamos ansiosamente.