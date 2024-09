Divorcio de Pampita y Moritán: el video viral en redes sociales que parodia su separación

Desde hace semanas se especula con supuestas amantes de Moritán, quien le habría sido infiel con, al menos cinco mujeres, a la modelo. Sin embargo, esto no está oficialmente confirmado por ninguno de los protagonistas. Pero, lo cierto es que sí mucho se ha comentado en las redes sociales.

Y así lo hizo Eugenia Ruiz, una comediante que decidió hablar del divorcio de la modelo y mostrar su indignación. Aunque, completamente seria y sin ningún otro desafío para su video, rápidamente cautivó a las miles de personas que la siguen en sus cuentas oficiales.

Eugenia Ruiz on Instagram: "@pampitaoficial @gimenezsuok @elejercitodelam @intrusos @benditac9 @elbetocasella @elimpertinenteoficial @tomroxdente @angeldebritooki @_marcelatauro #divorcio #next"

Roberto García Moritán respondió a los chats de Pampita

Luego de tanto silencio y enfurecer con los móviles que la esperaban en la puerta de su casa, fue la misma Pampita quien decidió salir a hablar. En ese sentido, en su cuenta de Instagram, se mostró molesta por el comentario de "hace un tiempo" de Moritán y escribió: ""Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha". Después de esto, mostró todos y cada uno de los chats sin filtro.

Por su parte, al ver dicho comentario, el político volvió a recurrir a su cuenta de X para hacerle frente a los comentarios de su ex. "Estimados, estamos alineados con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24. ¡Buen sábado en familia!", lanzó sin tapujos.