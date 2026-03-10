Djavan vuelve a la Argentina con "Djavanear 50 anos. Só sucessos" y repasará todos sus clásicos
El cantante brasileño se presentará el 24 de noviembre en el Teatro Gran Rex con un show que celebra cinco décadas de carrera.
El reconocido cantautor brasileño Djavan volverá a presentarse en la Argentina con su espectáculo “Djavanear 50 anos. Só sucessos”, una propuesta especial con la que también visitará destinos como Chile y Uruguay y en la que repasará los mayores éxitos de todas las etapas de su extensa discografía. La última visita del artista al país se produjo en 2019, cuando se subió al escenario del Teatro Gran Rex, mismo lugar donde además recibió el reconocimiento como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, distinción otorgada por su destacada trayectoria y su papel como figura central dentro de la cultura musical.
El nuevo encuentro con el público argentino ya tiene fecha confirmada: será el 24 de noviembre en el mismo Teatro Gran Rex. Las entradas saldrán a la venta el jueves 12 de marzo a las 12, con disponibilidad mediante todos los medios de pago y un beneficio especial de seis cuotas sin interés con tarjetas Banco Galicia Visa a través del sistema de Tuentrada.
La historia musical de Djavan comenzó en 1976, cuando lanzó su primer trabajo, A Voz, o Violão, a Música de Djavan, sin imaginar que aquel debut marcaría el inicio de una carrera que con el tiempo lo transformaría en uno de los mayores referentes de la música popular brasileña. Desde mayo de 2026, el artista nacido en Alagoas celebra cinco décadas de trayectoria con la gira “Djavanear 50 anos. Só sucessos”, un tour que arrancará en São Paulo y que luego recorrerá estadios y arenas de Brasil, Europa y distintos países de América Latina con un show construido exclusivamente a partir de sus canciones más emblemáticas.
Además de las presentaciones en su país natal, el itinerario contempla escalas en ciudades europeas, entre ellas Lisboa, en Portugal, antes de desembarcar en la región. El espectáculo contará con un repertorio de al menos 25 canciones que recorren toda su discografía y que incluyen clásicos como “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” y “Açaí”, temas que consolidaron a Djavan como una de las voces más influyentes y reconocidas de la música brasileña.
