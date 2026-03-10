Djavan vuelve a la Argentina con "Djavanear 50 anos. Só sucessos" y repasará todos sus clásicos

El reconocido cantautor brasileño Djavan volverá a presentarse en la Argentina con su espectáculo “Djavanear 50 anos. Só sucessos”, una propuesta especial con la que también visitará destinos como Chile y Uruguay y en la que repasará los mayores éxitos de todas las etapas de su extensa discografía. La última visita del artista al país se produjo en 2019, cuando se subió al escenario del Teatro Gran Rex, mismo lugar donde además recibió el reconocimiento como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, distinción otorgada por su destacada trayectoria y su papel como figura central dentro de la cultura musical.