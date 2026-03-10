Día del Guitarrista en Argentina: por qué se celebra el 10 de marzo

A lo largo de su trayectoria, el músico formó parte de proyectos fundamentales del rock argentino. Fue el líder de Pappo's Blues, banda con la que grabó discos que hoy son considerados clásicos, y también impulsó el nacimiento de Riff, uno de los grupos pioneros del heavy metal en el país. Además, en sus primeros años integró Los Abuelos de la Nada, una de las formaciones históricas del movimiento.