Día del Guitarrista en Argentina: por qué se celebra el 10 de marzo
Cada 10 de marzo se recuerda a Norberto “Pappo” Napolitano, uno de los músicos más influyentes del rock nacional y un referente indiscutido de la guitarra eléctrica.
Cada 10 de marzo se celebra en Argentina el Día del Guitarrista, una fecha que rinde homenaje al nacimiento de Norberto 'Pappo' Napolitano, figura central del rock nacional y considerado por muchos como uno de los guitarristas más importantes de la historia de la música argentina.
Pappo nació el 10 de marzo de 1950 en Buenos Aires y a lo largo de su carrera se transformó en un verdadero ícono de la guitarra eléctrica, con un estilo potente que marcó a generaciones de músicos. Su legado se consolidó principalmente dentro del rock y el blues, géneros en los que dejó una huella profunda gracias a su talento, su sonido característico y su presencia sobre el escenario.
A lo largo de su trayectoria, el músico formó parte de proyectos fundamentales del rock argentino. Fue el líder de Pappo's Blues, banda con la que grabó discos que hoy son considerados clásicos, y también impulsó el nacimiento de Riff, uno de los grupos pioneros del heavy metal en el país. Además, en sus primeros años integró Los Abuelos de la Nada, una de las formaciones históricas del movimiento.
El reconocimiento a su figura trascendió incluso las fronteras de Argentina. En una de las anécdotas más recordadas de su carrera, Pappo llegó a compartir escenario con el legendario bluesman B.B. King, un momento que quedó grabado como uno de los grandes hitos para un guitarrista argentino dentro del mundo del blues.
Por todo ese recorrido y por la influencia que ejerció sobre varias generaciones de músicos, en el país se decidió establecer el 10 de marzo, día de su nacimiento, como el Día del Guitarrista, una fecha que recuerda el legado del “Carpo” y celebra el rol de la guitarra dentro de la música popular argentina.
