A 25 años del primer Gran Hermano: qué fue de la vida de los 14 pioneros del reality en Argentina

Daniela Ballester (4.º puesto): Ingresó como reemplazo y supo despegarse rápidamente del formato. Estudió locución y periodismo, construyendo una carrera muy respetada en los medios informativos. Hoy es una de las principales figuras en la conducción de C5N.

Martín Viaña (5.º eliminado): El joven de San Isidro fue tildado de "vago" en la casa, pero demostró todo lo contrario afuera. Se alejó de los estudios de TV, terminó la carrera de abogacía y cumplió su sueño: hoy está radicado en Estados Unidos y se gana la vida como piloto comercial de aviones Boeing 737.

Eleonora González (6.ª eliminada): Famosa por su alianza y falso compromiso en vivo con Gastón Trezeguet. Trabajó durante un tiempo como panelista y notera en los debates posteriores de GH, pero en 2019, tras convertirse en madre, decidió alejarse definitivamente del foco mediático para dedicarse a su familia.

Fernando Navarro (7.º eliminado): El "empleado de mensajería" de 30 años mantuvo el perfil bajo tras su salida del juego. A diferencia de sus compañeros, no buscó sostenerse en la fama y regresó rápidamente a su vida laboral lejos de las cámaras, siendo uno de los ex participantes con menos apariciones públicas.

Santiago Almeyda (8.º eliminado): El galán de la casa. Se casó con su compañera de encierro, Natalia Fava. Durante años incursionó en la actuación y el modelaje, y luego apostó al rubro gastronómico, pero la pandemia lo llevó a la quiebra. Recientemente volvió a los titulares por su separación.

Verónica Zanzul (4.ª eliminada): La entrañable "Colo", maquilladora de profesión, optó por una vida lejos del ruido mediático tras sus primeros meses de popularidad. Tristemente, como quedó registrado en los archivos, falleció de manera prematura el 19 de marzo de 2025, generando una enorme conmoción entre los nostálgicos del ciclo.

Natalia Fava (3.ª eliminada): Aprovechó el envión inicial para trabajar como modelo, vedette y locutora. Tras alejarse de los medios tradicionales, fundó su propia marca de ropa. Su largo matrimonio de más de dos décadas con Santiago Almeyda llegó a su fin hace poco tiempo.

Gustavo Jodurcha (2.º abandono): Perfilado como posible ganador, decidió abandonar el juego a los 42 días porque extrañaba a su hijo. Tras salir, trabajó un tiempo como actor en obras infantiles. Actualmente vive en Quilmes, donde se dedica a la distribución comercial de bebidas energizantes.

Alejandro Restuccia (2.º eliminado): El saxofonista era el mayor de la casa (entró con 35 años). Apenas duró 28 días en el reality. Tampoco le interesó la fama efímera; retomó su profesión y consolidó su vida laboral trabajando en el Ministerio de Educación de la Nación.

Patricia Villamea (1.er abandono): Hizo historia por ser la primera persona en abandonar voluntariamente la casa, durando apenas 14 días. La presión del encierro fue demasiado para ella, y tras su salida se esfumó por completo del radar mediático, manteniendo un hermetismo total hasta el día de hoy.