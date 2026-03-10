A 25 años del primer Gran Hermano: qué fue de la vida de los 14 pioneros del reality en Argentina
A 25 años del debut de Gran Hermano en la Argentina, te contamos qué fue de la vida de los catorce participantes originales. Éxitos, tragedias y el lado oculto.
Hoy se cumple un cuarto de siglo de aquel 10 de marzo de 2001 en el que la TV argentina cambió para siempre. La casa de Gran Hermano abrió sus puertas por primera vez, y catorce personas anónimas se convirtieron de la noche a la mañana en figuras. A 25 años del estallido del reality, uno por uno sus protagonistas:
La vida después del encierro en Gran Hermano: el presente de los 14 "hermanitos" originales
-
Marcelo Corazza (Ganador): Ingresó como suplente y se llevó el premio mayor. Capitalizó su victoria forjando una larga carrera como productor de exteriores en Telefe. Sin embargo, su vida dio un vuelco oscuro en 2023 cuando fue detenido y procesado en una causa por corrupción de menores, un escándalo que lo alejó definitivamente de la industria.
Tamara Paganini (2.º puesto): La gran figura rebelde del certamen. Sufrió el asedio mediático, lo que la llevó a hacerle un histórico juicio a la productora y a refugiarse en Córdoba durante años. Hoy, reconciliada con su pasado, hace teatro independiente y mantiene una comunidad muy fiel a través de sus videos en TikTok.
Gastón Trezeguet (3.º puesto): El jugador más estratega de la edición original. Logró transformar su experiencia en una sólida carrera detrás y delante de cámara. Hoy es un exitoso productor televisivo y uno de los analistas más picantes y consolidados en los debates de las nuevas ediciones del reality.
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón triple que romperá el bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires
Daniela Ballester, figura de C5N
-
Daniela Ballester (4.º puesto): Ingresó como reemplazo y supo despegarse rápidamente del formato. Estudió locución y periodismo, construyendo una carrera muy respetada en los medios informativos. Hoy es una de las principales figuras en la conducción de C5N.
-
Santiago Almeyda (8.º eliminado): El galán de la casa. Se casó con su compañera de encierro, Natalia Fava. Durante años incursionó en la actuación y el modelaje, y luego apostó al rubro gastronómico, pero la pandemia lo llevó a la quiebra. Recientemente volvió a los titulares por su separación.
Fernando Navarro (7.º eliminado): El "empleado de mensajería" de 30 años mantuvo el perfil bajo tras su salida del juego. A diferencia de sus compañeros, no buscó sostenerse en la fama y regresó rápidamente a su vida laboral lejos de las cámaras, siendo uno de los ex participantes con menos apariciones públicas.
Eleonora González (6.ª eliminada): Famosa por su alianza y falso compromiso en vivo con Gastón Trezeguet. Trabajó durante un tiempo como panelista y notera en los debates posteriores de GH, pero en 2019, tras convertirse en madre, decidió alejarse definitivamente del foco mediático para dedicarse a su familia.
Martín Viaña (5.º eliminado): El joven de San Isidro fue tildado de "vago" en la casa, pero demostró todo lo contrario afuera. Se alejó de los estudios de TV, terminó la carrera de abogacía y cumplió su sueño: hoy está radicado en Estados Unidos y se gana la vida como piloto comercial de aviones Boeing 737.
La tragedia de la "Colo"
-
Verónica Zanzul (4.ª eliminada): La entrañable "Colo", maquilladora de profesión, optó por una vida lejos del ruido mediático tras sus primeros meses de popularidad. Tristemente, como quedó registrado en los archivos, falleció de manera prematura el 19 de marzo de 2025, generando una enorme conmoción entre los nostálgicos del ciclo.
Natalia Fava (3.ª eliminada): Aprovechó el envión inicial para trabajar como modelo, vedette y locutora. Tras alejarse de los medios tradicionales, fundó su propia marca de ropa. Su largo matrimonio de más de dos décadas con Santiago Almeyda llegó a su fin hace poco tiempo.
Gustavo Jodurcha (2.º abandono): Perfilado como posible ganador, decidió abandonar el juego a los 42 días porque extrañaba a su hijo. Tras salir, trabajó un tiempo como actor en obras infantiles. Actualmente vive en Quilmes, donde se dedica a la distribución comercial de bebidas energizantes.
Alejandro Restuccia (2.º eliminado): El saxofonista era el mayor de la casa (entró con 35 años). Apenas duró 28 días en el reality. Tampoco le interesó la fama efímera; retomó su profesión y consolidó su vida laboral trabajando en el Ministerio de Educación de la Nación.
Patricia Villamea (1.er abandono): Hizo historia por ser la primera persona en abandonar voluntariamente la casa, durando apenas 14 días. La presión del encierro fue demasiado para ella, y tras su salida se esfumó por completo del radar mediático, manteniendo un hermetismo total hasta el día de hoy.
Lorena González (1.ª eliminada): Cargó con el duro estigma de ser "la primera eliminada de la historia" por voto popular, algo que le costó mucho asimilar. Con el tiempo, sanó la experiencia, regresó a su ciudad natal (Río Gallegos) y hoy es directora y gerente de logística en una empresa constructora.
LEÉ TAMBIÉN: ¿Vuelve Fútbol para Todos con Chiqui Tapia? Cuándo se podrá ver la Liga Profesional de Fútbol por LPF Play
Cuánto ganaron los finalistas
En 2001, el premio total era de $200.000, que en aquel entonces equivalían a dólares por la convertibilidad. El dinero se repartió de forma proporcional a los días que cada uno permaneció en la casa:
-
Marcelo Corazza: Se llevó $121.200 por sus 63 días de estancia y su título de ganador.
Tamara Paganini: Obtuvo $39.406 por haber llegado a la final tras 112 días.
Gastón Trezeguet: Recibió $23.642 como tercer puesto.
Daniela Ballester: Percibió $15.752 por su cuarto lugar en el podio.
MÁS INFORMACIÓN: Federico Sturzenegger celebró que los bancos puedan cobrarse los préstamos directamente de los salarios
Quiénes aún están en la televisión
A un cuarto de siglo del estreno, la permanencia en los medios masivos ha sido selectiva. Solo dos integrantes de la camada original mantienen una presencia constante en la pantalla chica:
-
Daniela Ballester: Como cara visible del horario central en la señal de noticias C5N.
Gastón Trezeguet: Como panelista estable y "voz autorizada" en los debates de Telefe.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario