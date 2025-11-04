Documento revela episodios de violencia física y psicológica sufridos por Lourdes Fernández

De acuerdo con lo consignado en el documento, el 1° de octubre, alrededor de las 15:30, Fernández y García Gómez mantuvieron una fuerte discusión en el departamento que compartían. En medio del altercado, él le habría propinado golpes de puño en la cabeza y el rostro, lo que hizo que la artista cayera al suelo. Luego, el acusado continuó con patadas en la zona de las costillas, hasta que los gritos de auxilio alertaron a una vecina, quien llamó al 911 tras escuchar ruidos violentos y pedidos de ayuda.