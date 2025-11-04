Documento revela episodios de violencia física y psicológica sufridos por Lourdes Fernández
El informe judicial revela los episodios de violencia que habría sufrido la exintegrante de Bandana durante su relación con Leandro Esteban García Gómez, actualmente detenido con prisión preventiva y un embargo millonario.
En A la Tarde, dieron a conocer, en carácter exclusivo, un documento judicial que revela los impactantes detalles del calvario que habría atravesado Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, durante su relación con Leandro Esteban García Gómez, actualmente detenido con prisión preventiva y un embargo de 15 millones de pesos.
Tal como explicó la periodista Cora de Barbieri, el expediente —que cuenta con unas 40 páginas— describe con precisión episodios de violencia física y psicológica sufridos por la cantante.
De acuerdo con lo consignado en el documento, el 1° de octubre, alrededor de las 15:30, Fernández y García Gómez mantuvieron una fuerte discusión en el departamento que compartían. En medio del altercado, él le habría propinado golpes de puño en la cabeza y el rostro, lo que hizo que la artista cayera al suelo. Luego, el acusado continuó con patadas en la zona de las costillas, hasta que los gritos de auxilio alertaron a una vecina, quien llamó al 911 tras escuchar ruidos violentos y pedidos de ayuda.
El informe también detalla que, pasadas las 18 horas, la policía arribó al lugar y le ordenó al agresor que abandonara el domicilio. Más tarde, Lowrdez —visiblemente conmocionada— se comunicó con una persona de confianza para contar lo ocurrido, señalando que su pareja la había dejado encerrada, sin llaves ni cargador de celular. Este episodio motivó la denuncia que posteriormente radicó su madre, Mabel López, lo que impulsó el avance judicial del caso.
Según relató De Barbieri, el expediente incluye la declaración de Fernández, en la que niega los hechos, y el análisis de los profesionales que intervinieron en la investigación. Los informes periciales apuntan a que las lesiones visibles en su cuerpo y las contradicciones en su testimonio serían indicios de un contexto de miedo y sometimiento. Los expertos, además, reconstruyeron parte de lo sucedido a partir de los marcas, silencios y testimonios de quienes rodeaban a la cantante.
El documento también reúne declaraciones de amigas y allegados, quienes aseguran que García Gómez la aislaba, amenazaba y retenía en su vivienda de manera reiterada. En el programa destacaron que este expediente no solo pone de manifiesto la gravedad de los hechos, sino que también refleja la realidad de muchas víctimas que, por temor o manipulación, no logran pedir ayuda a tiempo.
