Dolor por el fallecimiento de Daniel Bifulco, el recordado "Jaimito": el conmovedor mensaje del Turco Naim

De qué murió Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos

Según las primeras versiones que trascendieron, el humorista habría sufrido un infarto. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron oficialmente las causas de su muerte y se desconocen más detalles sobre lo ocurrido.

Los Jaimitos se formaron a fines de los años 90 y se convirtieron en una presencia habitual de Videomatch. En sus sketches, los tres artistas interpretaban a niños traviesos que cantaban melodías infantiles con letras pícaras, dobles sentidos y referencias a distintos temas de actualidad.

La propuesta musical y humorística se mantuvo durante varios años al aire y tuvo a Bifulco como uno de sus protagonistas. Sus apariciones junto a Peña y Vagoneta quedaron en el recuerdo de los seguidores del programa.

Con el paso del tiempo, aquel segmento se convirtió en una de las propuestas características del ciclo, gracias a la combinación de canciones conocidas, humor y guiños a la realidad del momento. La participación de Bifulco en el trío marcó una etapa de su carrera artística que hoy vuelve a ser recordada tras conocerse su muerte.