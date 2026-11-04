Dolor por el fallecimiento de Daniel Bifulco, el recordado "Jaimito": el conmovedor mensaje del Turco Naim
El fallecimiento de Daniel Bifulco, el recordado “Jaimito” de VideoMatch, generó una emotiva despedida del Turco Naim en Instagram.
El fallecimiento de Daniel Bifulco, conocido popularmente como “Jaimito” por su paso por VideoMatch, generó tristeza entre quienes compartieron distintos momentos con él. Uno de los que decidió despedirlo públicamente fue el Turco Naim, quien le dedicó un emotivo mensaje en Instagram y compartió una fotografía de ambos durante su juventud.
“Se me fue Danyyy. Así me gusta recordarte, cuando andábamos por los 20s y nos hacíamos los locos para las fotos. Cuando éramos los NORTON y estábamos en el conservatorio. Cuando soñábamos con viajar por todo el mundo actuando”, escribió el humorista junto a la imagen.
En su publicación, el Turco Naim también recordó el vínculo que los unía y los sueños que compartían cuando eran jóvenes. “Te voy a recordar siempre hermano. Sos, fuiste y serás mi hermanito. Te quiere todo el mundo enano. Hoy es día muy tristeee”, expresó con profundo dolor.
Para cerrar su despedida, le dedicó unas últimas palabras: “Para vos que siempre entendiste todo, mucho más que yo”.
La publicación estuvo acompañada por la canción “Himno de mi corazón”, de Los Abuelos de la Nada, que musicalizó el homenaje junto a la fotografía de ambos y sus sentidas palabras.
De qué murió Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos
Según las primeras versiones que trascendieron, el humorista habría sufrido un infarto. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron oficialmente las causas de su muerte y se desconocen más detalles sobre lo ocurrido.
Los Jaimitos se formaron a fines de los años 90 y se convirtieron en una presencia habitual de Videomatch. En sus sketches, los tres artistas interpretaban a niños traviesos que cantaban melodías infantiles con letras pícaras, dobles sentidos y referencias a distintos temas de actualidad.
La propuesta musical y humorística se mantuvo durante varios años al aire y tuvo a Bifulco como uno de sus protagonistas. Sus apariciones junto a Peña y Vagoneta quedaron en el recuerdo de los seguidores del programa.
Con el paso del tiempo, aquel segmento se convirtió en una de las propuestas características del ciclo, gracias a la combinación de canciones conocidas, humor y guiños a la realidad del momento. La participación de Bifulco en el trío marcó una etapa de su carrera artística que hoy vuelve a ser recordada tras conocerse su muerte.
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