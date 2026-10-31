Así anunciaron el fallecimiento de Marcela Giorgi: el dolor de sus compañeros
La muerte de Marcela Giorgi conmocionó a la emisora. Adriana Verón, Mariel Irenal y Marcelo Bonelli la despidieron al aire con emotivas palabras.
La familia de Radio Mitre atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Marcela Giorgi. La noticia fue comunicada en vivo por Adriana Verón, quien comenzó el programa con un sentido mensaje, marcado por la angustia y la emoción.
“Empezamos el programa con un clima totalmente diferente, como lo solemos hacer, como no es la costumbre con todos los oyentes, un encuentro de alegría, de fiesta, de compañía, de entretenimiento y demás, pero en este momento toda la familia de Radio Mitre está muy triste”, expresó Adriana al comenzar la transmisión.
En ese sentido, explicó que durante los últimos días los oyentes habían consultado por el estado de salud de Giorgi, pero que desde la radio habían optado por mantener silencio y respetar su intimidad.
“Los oyentes vienen preguntándonos a todos los integrantes de la radio, ¿cómo está? ¿Qué se sabe? Contá algo de ella, a todos nos preguntan, todos guardamos silencio porque lo primero que se hace en estos casos es respetar a una persona que está atravesando un momento difícil de salud y que quizás no está queriendo comunicarlo”, relató.
Luego, dejó en claro la tristeza que provocó la noticia: “No queríamos que llegue nunca este día, se dio hace minutos nada más”, expresó antes de darle paso a Mariel Irenal, una de las grandes amigas de Marcela.
Visiblemente conmovida, Mariel reconoció lo difícil que resultaba tener que comunicar la noticia. “Es como vos decís, la salida al aire que nunca hubiera querido tener”, manifestó.
También recordó los momentos compartidos con Giorgi y mencionó a Marcelo Bonelli, quien fue compañero de ella durante muchos años y se encontraba en comunicación telefónica.
Al tomar la palabra, Bonelli no pudo ocultar su angustia por la pérdida. “La verdad que destrozado, una noticia como decía recién Mariel, que nunca la quisimos escuchar, que nunca queríamos escuchar”, expresó.
El periodista reconoció que Marcela había atravesado un momento delicado de salud durante los últimos tiempos y que, aunque todos sabían que su situación era complicada, nunca estaban preparados para recibir semejante noticia.
“Ella estaba mal en el último tiempo, todos, y por supuesto, todos pensamos que en algún momento podía ocurrir, pero uno nunca quiere que ocurra y ocurrió hoy”, recordó.
Finalmente, Bonelli contó cómo recibió la noticia y describió el impacto que le provocó: “Yo me enteré ahí al mediodía y realmente congelado, congelado por la noticia”.
Así, la emisora comunicó una noticia que golpeó profundamente a sus integrantes y a los oyentes que acompañaron durante años a Marcela Giorgi, en una despedida atravesada por el cariño, los recuerdos y el dolor de sus compañeros.
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