Así anunciaron el fallecimiento de Marcela Giorgi: el dolor de sus compañeros

Visiblemente conmovida, Mariel reconoció lo difícil que resultaba tener que comunicar la noticia. “Es como vos decís, la salida al aire que nunca hubiera querido tener”, manifestó.

También recordó los momentos compartidos con Giorgi y mencionó a Marcelo Bonelli, quien fue compañero de ella durante muchos años y se encontraba en comunicación telefónica.

Al tomar la palabra, Bonelli no pudo ocultar su angustia por la pérdida. “La verdad que destrozado, una noticia como decía recién Mariel, que nunca la quisimos escuchar, que nunca queríamos escuchar”, expresó.

El periodista reconoció que Marcela había atravesado un momento delicado de salud durante los últimos tiempos y que, aunque todos sabían que su situación era complicada, nunca estaban preparados para recibir semejante noticia.

“Ella estaba mal en el último tiempo, todos, y por supuesto, todos pensamos que en algún momento podía ocurrir, pero uno nunca quiere que ocurra y ocurrió hoy”, recordó.

Finalmente, Bonelli contó cómo recibió la noticia y describió el impacto que le provocó: “Yo me enteré ahí al mediodía y realmente congelado, congelado por la noticia”.

Así, la emisora comunicó una noticia que golpeó profundamente a sus integrantes y a los oyentes que acompañaron durante años a Marcela Giorgi, en una despedida atravesada por el cariño, los recuerdos y el dolor de sus compañeros.