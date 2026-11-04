Flavio Gastaldi, más conocido como "Hijitus", expresó su dolor tras la muerte de Daniel Bifulco: "Muy triste"

Al recordar el vínculo que los unía, Gastaldi destacó los años de compañerismo y la relación cotidiana que mantenían: "Un amigo, un compañero, muchos años de trabajo juntos proyectando una temporada de teatro junto también, junto con Juan, su hermano, con toda la esperanza de tener una temporada de teatro juntos como la habíamos tenido el año pasado que también había estado el más ascendientes en Teatro Victoria".

Además, remarcó que la comunicación entre ambos era prácticamente diaria debido a los compromisos laborales y la organización de los espectáculos que compartían.

La tristeza por la noticia también quedó reflejada en sus últimas palabras, en las que hizo referencia a la angustia que atraviesan sus seres queridos y quienes compartieron tantos años con él: "La verdad, muy angustiados".