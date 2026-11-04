Flavio Gastaldi, más conocido como "Hijitus", expresó su dolor tras la muerte de Daniel Bifulco: "Muy triste"
En diálogo con minutouno.com, el actor habló tras el fallecimiento de su amigo, con quien habían firmado para la temporada teatral de verano 2027.
La muerte de Daniel Bifulco, recordado por haber sido uno de los Jaimitos de Videomatch, generó una profunda conmoción entre sus compañeros y amigos. Uno de ellos fue Flavio Gastaldi, más conocido como "Hijitus", quien habló con minutouno.com y expresó su tristeza por el fallecimiento del actor.
Gastaldi se mostró completamente shockeado por la noticia y reveló que hasta hacía apenas unas horas mantenía contacto con Bifulco. De hecho, ambos estaban organizando un viaje a Mar del Plata para realizar funciones teatrales durante el próximo fin de semana.
"Estoy acá muy triste, muy conmovido, la verdad, no entro en sí, muy shockeante esta situación porque estábamos con Dani programando este fin de semana un viaje a Mar de Plata para hacer funciones de teatro y ayer habíamos estado en contacto y hoy amanecí muy temprano con esta noticia y no paro de sorprenderme", expresó.
El dolor por la pérdida también está atravesado por los proyectos laborales que tenían en común. Apenas cinco días antes, Gastaldi, Bifulco y el resto del equipo habían firmado con Peton Producciones para formar parte de la temporada de verano 2027 con La Magia de la Risa, espectáculo que también reúne al Mago Sin Dientes y a Juan Carlos Bifulco, hermano de Daniel.
La propuesta ya se encontraba en marcha y tenía funciones programadas para este sábado y domingo. De cara a la temporada de verano, el espectáculo iba a presentar una renovación en su contenido, aunque mantendría el nombre La Magia de la Risa. La iniciativa significaba una nueva oportunidad de compartir escenario y continuar con un proyecto que los entusiasmaba.
Al recordar el vínculo que los unía, Gastaldi destacó los años de compañerismo y la relación cotidiana que mantenían: "Un amigo, un compañero, muchos años de trabajo juntos proyectando una temporada de teatro junto también, junto con Juan, su hermano, con toda la esperanza de tener una temporada de teatro juntos como la habíamos tenido el año pasado que también había estado el más ascendientes en Teatro Victoria".
Además, remarcó que la comunicación entre ambos era prácticamente diaria debido a los compromisos laborales y la organización de los espectáculos que compartían.
La tristeza por la noticia también quedó reflejada en sus últimas palabras, en las que hizo referencia a la angustia que atraviesan sus seres queridos y quienes compartieron tantos años con él: "La verdad, muy angustiados".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario