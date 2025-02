Dolor: Federico D'Elía confirmó qué va a pasar con la película de "Los Simuladores"

Antes de que alguien pueda sugerir que se trata de una estrategia evasiva de parte de Mario Santos para no contar que el rodaje está en curso, Federico D'Elía aclaró que "hace unos pocos días estaba más cerca de decir que sí que que no, pero este es un proyecto que vino así".

"La verdad es que nos supera un poco a nosotros lo que pasa, es algo más grande. Es una película costosa, cuando firmamos el contrato, que lo firmamos creo que a fines de 2021, el mundo cambió mucho en general, más allá de nuestras particularidades en Argentina. Las plataformas también se reestructuraron en el mundo", reveló.

"Paramount se vendió, se achicó, no sé qué hizo... Toda esta realidad hizo que Paramout pare la producción en el mundo, en general, salvo de las cosas que habían arrancado, y empezar a reformular todo", explicó el actor.

simuladores pelicula

"Argentina es nada como mercado y hoy por hoy no tenemos cómo hacerla. A mí no me gusta (la idea de hacer una campaña para que salga), nosotros estamos presionando. Esto tiene que salir derecho. Firmamos un contrato todos -incluido Paramout- pensando en que esto caminaba y decíamos por fin sale 'Los simuladores'", agregó sobre el nuevo cambio de fecha para el estreno de la película, que iba a salir primero en 2024 y ahora, en 2025 o después.

Para Federico D'Elía, al margen de la reestructuración de Paramount, Viacom y las demás empresas del sector la película tendría que salir por el estudio porque "en un principio sí, ése es el contrato que tenemos", pero convino que "todo esto es lo que se está revisando, ya pasaron tres años y estamos todos grandes".

los simuladores pelicula

Faltan años para que se agoten los términos de exclusividad del contrato firmado en 2021, y aún así no se sabe qué pasará con el elenco y el director, Damián Szifrón. En estos momentos es todo una nebulosa.

"Tiene que ver más con las formas y las maneras, el tratar de hacer las cosas y, desde mi persona, yo me canso. Entiendo todo, me encanta 'Los simuladores', ya me dio mucho, no es que me va a dar más, no es que yo siento que me quedé con algo", sentenció D'Elía.

"Tenía una sensación de que hagamos una película, desde el día uno estábamos pensándolo porque realmente es cine 'Los simuladores´. Pensamos en la gente, porque lo pide. Todo eso ya ocurrió y así y todo... estoy muy hinchado las bolas. El guión ya estaba, hay muchas cosas que estaban y otras que no", expresó.

"Estaba la piedra en el camino todo el tiempo. Es un formato que es nuestro y tenemos que ver qué hacemos con todo eso más allá de que no hagamos la película. Hasta hace algunos días existía una pequeña esperanza, de golpe los humores van cambiando en general. Una cagada, la verdad que es una pena", espetó el actor, en criollo.