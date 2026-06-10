Yanina Latorre expuso a Diego en la previa del Mundial 2026: "Lloró con los perros"
La conductora y esposa del comentarista reveló el percance que complicó su presencia en la cobertura del campeonato.
Lo que debía ser una partida tranquila rumbo al Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una anécdota familiar que Yanina Latorre no dudó en compartir públicamente. A pocas horas del comienzo de la Copa del Mundo, Diego Latorre protagonizó una confusión que estuvo cerca de generarle un verdadero dolor de cabeza.
El exfutbolista y comentarista deportivo tenía previsto viajar para sumarse a la cobertura periodística del torneo, pero llegó al aeropuerto con un pequeño detalle: su vuelo no salía ese día. Había interpretado mal la fecha y se presentó 24 horas antes de lo previsto.
La historia fue contada por Yanina durante su programa radial Yanina 1079 (El Observador), donde reconstruyó paso a paso el episodio que sorprendió a toda la familia.
Según explicó, la noche anterior habían dejado todo preparado para el viaje. Diego tenía listas las valijas con ropa para distintas ocasiones, documentación y dinero. A la mañana siguiente, ella se ocupó de darle las últimas cosas antes de salir de casa.
“Le doy el pasaporte, le doy la plata… porque es como mandar a la nena al colegio”, bromeó.
Sin sospechar que algo estaba mal, Yanina continuó con sus actividades habituales. Sin embargo, poco después recibió un mensaje inesperado.
“Se va y a la hora y media me dice ‘estoy volviendo, me equivoqué de día, el viaje no era hoy’”, relató Yanina.
La equivocación quedó al descubierto cuando Diego se presentó en el mostrador del aeropuerto y una empleada le informó que su pasaje correspondía al día siguiente.
La panelista también recordó la despedida previa al supuesto viaje, que terminó cobrando otro significado cuando el periodista regresó a su casa horas después.
“A todo esto, lloró con los perros, los abrazó… cuando lo despaché, sentí la felicidad de tener la casa ordenada, los perros, nadie que me rompa las pel…”, recordó Yanina, que ya se había ido a jugar al pádel cuando recibió el mensaje de que Diego volvía a casa.
Cómo se produjo la confusión
De acuerdo con el relato de la conductora, el error estuvo relacionado con la organización de los equipos periodísticos que viajaron para cubrir el Mundial. Como había distintos grupos saliendo en fechas diferentes, Diego asumió que partía junto a Mariano Closs.
Sin embargo, mientras algunos colegas viajaban el sábado, él tenía asignado un vuelo para el domingo. “Menos mal que se confundió un día antes y no un día después”, destacó Yanina al recordar el episodio.
Lejos de enojarse, la conductora eligió tomarse la situación con humor y hasta reconoció que el incidente le generó una nueva responsabilidad. “Ahora destrabé una nueva preocupación en la vida, voy a tener que leer yo los pasajes que recibe Diego… es muchísimo eso”.
Finalmente, el viaje pudo concretarse sin inconvenientes y Diego Latorre ya comenzó a mostrar parte de su experiencia mundialista en las redes sociales. Incluso compartió imágenes junto a su hija Lola Latorre fuera del país.
Además, confirmó que se trasladará a Ciudad de México para estar presente en el encuentro inaugural del certamen, donde México y Sudáfrica abrirán la competencia en el Estadio Azteca.
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