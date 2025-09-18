Dolor en Hollywood: murió un actor de "Grey's Anatomy" en un trágico accidente
El actor Brad Everett Young falleció a los 46 años en un choque. Según se confirmó, el artista murió al instante y no llegó a ser atendido en el hospital.
El actor de la reconocida serie Grey's Anatomy Brad Everett Young falleció a los 46 años en un trágico accidente de auto. La noticia fue confirmada por su publicista, Paul Christensen, a The Hollywood Reporter.
Según Christensen, el fatal incidente ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre en la autopista 134, en Los Ángeles. Young manejaba solo cuando su vehículo fue impactado por otro que venía en dirección contraria. El actor murió en el lugar a causa de las lesiones. El otro conductor sobrevivió y fue hospitalizado.
Un legado de creatividad y positivismo
Christensen honró a Young, a quien describió como un apasionado de las artes. "La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable", declaró y agregó: "Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".
Varios actores que trabajaron con Young, como Chris McKenna y Parry Shan, le rindieron un homenaje. McKenna, de General Hospital, dijo que no habrá nadie como él, mientras que Shan lo describió como una de las personas "más amables y generosas" que ha conocido. "El rasgo que realmente lo hizo destacar en este negocio, a menudo lleno de cinismo, fue su indomable positividad. Él siempre se esforzaba por mejorar la situación", afirmó.
A Young le sobrevive su hermano, Chris. Los detalles del funeral se darán a conocer pronto.
La trayectoria de Brad Evertt Young
Brad Everett Young nació en Danville, Virginia, en julio de 1979. Se mudó a Los Ángeles después de graduarse de la universidad, donde se desempeñó como escritor, fotógrafo y diseñador gráfico. Particularmente en Grey's Anatomy, el artista tuvo una participación especial en un episodio de la quinta temporada.
Cabe señalar que comenzó a actuar en la década de los 90, teniendo papeles en series como Boys Meets World, Felicity y Numb3rs. También apareció en películas como Love & Basketball, Charlie’s Angels, Jurassic Park III, I Love You, Man, The Artist y Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario