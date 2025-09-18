Dolor en Hollywood: murió un actor de "Grey's Anatomy" en un trágico accidente

A Young le sobrevive su hermano, Chris. Los detalles del funeral se darán a conocer pronto.

La trayectoria de Brad Evertt Young

Brad Everett Young nació en Danville, Virginia, en julio de 1979. Se mudó a Los Ángeles después de graduarse de la universidad, donde se desempeñó como escritor, fotógrafo y diseñador gráfico. Particularmente en Grey's Anatomy, el artista tuvo una participación especial en un episodio de la quinta temporada.

Cabe señalar que comenzó a actuar en la década de los 90, teniendo papeles en series como Boys Meets World, Felicity y Numb3rs. También apareció en películas como Love & Basketball, Charlie’s Angels, Jurassic Park III, I Love You, Man, The Artist y Dr. Jekyll and Mr. Hyde.