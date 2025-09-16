Quién fue Robert Redford, el mítico actor estadounidense que falleció a sus 89 años

Robert Redford

Entre sus películas más recordadas se encuentran “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), donde actuó junto a Paul Newman, y “The Sting” (1973). Ambos films lo consolidaron como una de las grandes estrellas de su generación.

En los años 70 y 80 protagonizó películas emblemáticas como “Todos los hombres del presidente” (1976), centrada en el caso Watergate, y “África Mía” (1985), donde compartió elenco con Meryl Streep.

Además de su faceta como actor, Robert Redford destacó detrás de cámaras y ganó un Oscar a Mejor Director en 1981 por “Ordinary People”, film que también se llevó el premio a la mejor película. Más tarde, continuó dirigiendo películas como “El río de la vida” (1992) y “Quiz Show” (1994).

A su vez, en 1998 dirigió El hombre que susurraba a los caballos, basada en la novela de Nicholas Evans, en 2000 La leyenda de Bagger Vance, y en 2012 The Company You Keep (Pacto de silencio).

En 1980 creó el Festival de Cine de Sundance, una plataforma fundamental para el cine independiente que se celebra todos los eneros en Park City, Utah.

A mediados de agosto de 2018, Redford anunció su retiro oficial de la actuación. Su última película como protagonista fue The Old man & The Gun (2018) interpretando al ladrón de bancos Forrest Tucker, en tanto su aparición sorpresa se dio en la película Avengers: Endgame.

