Quién fue Robert Redford, el mítico actor estadounidense que falleció a sus 89 años
El actor fue reconocido por películas clásicas como "Butch Cassidy", "El golpe" y "Todos los hombres del presidente".
Robert Reford murió en la madrugada de este martes a los 89 años en su casa de Utah. A lo largo de más de seis décadas, se consolidó como uno de los actores, directores y productores más influyentes de Hollywood, además de ser un activista medioambiental comprometido.
Charles Robert Redford Jr., más conocido como Robert Redford, nació un 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, y desde joven mostró interés por el arte.
Tras una breve etapa como estudiante en la Universidad de Colorado, viajó a Italia y Francia para trabajar como artista itinerante. Tiempo más tarde decidió regresar a Estados Unidos y luego se formó en interpretación en el American Academy of Dramatic Arts de Nueva York. Ese paso fue decisivo para su ingreso al mundo del espectáculo.
Redford inició su carrera en televisión durante la década del 50, participando en distintas series. Su salto al cine llegó en los años 60 y rápidamente conquistó al público por su talento y carisma, convirtiéndose en uno de los galanes de esa época.
Entre sus películas más recordadas se encuentran “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), donde actuó junto a Paul Newman, y “The Sting” (1973). Ambos films lo consolidaron como una de las grandes estrellas de su generación.
En los años 70 y 80 protagonizó películas emblemáticas como “Todos los hombres del presidente” (1976), centrada en el caso Watergate, y “África Mía” (1985), donde compartió elenco con Meryl Streep.
Además de su faceta como actor, Robert Redford destacó detrás de cámaras y ganó un Oscar a Mejor Director en 1981 por “Ordinary People”, film que también se llevó el premio a la mejor película. Más tarde, continuó dirigiendo películas como “El río de la vida” (1992) y “Quiz Show” (1994).
A su vez, en 1998 dirigió El hombre que susurraba a los caballos, basada en la novela de Nicholas Evans, en 2000 La leyenda de Bagger Vance, y en 2012 The Company You Keep (Pacto de silencio).
En 1980 creó el Festival de Cine de Sundance, una plataforma fundamental para el cine independiente que se celebra todos los eneros en Park City, Utah.
A mediados de agosto de 2018, Redford anunció su retiro oficial de la actuación. Su última película como protagonista fue The Old man & The Gun (2018) interpretando al ladrón de bancos Forrest Tucker, en tanto su aparición sorpresa se dio en la película Avengers: Endgame.
