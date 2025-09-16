Murió Robert Redford, una leyenda de Hollywood

Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, Redford se convirtió en uno de los actores más aclamados y populares de su generación, alcanzando su apogeo entre finales de la década de los 60 y los 70. Su presencia en la pantalla, con un aura de galán, cautivaba a las audiencias. Junto a su gran amigo y colega, Paul Newman, protagonizó éxitos que marcaron la historia del cine y que a día de hoy siguen siendo recordados.