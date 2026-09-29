Dolor y pérdida en la familia de Abel Pintos: "Te vamos a extrañar toda la vida"
En la previa del encuentro de Abel Pintos con el Papa, su esposa atraviesa horas de profundo dolor y utilizó sus redes sociales para despedir a un ser querido.
Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, atraviesa un momento de enorme tristeza tras la muerte de su padre, Guillermo Daniel Calabrese. La noticia se conoció en las últimas horas a partir de los mensajes de despedida que la empresaria compartió en sus redes sociales.
Con una fotografía en blanco y negro en la que su papá aparece sonriente en lo que parece ser su oficina, Mora eligió recordarlo públicamente y expresar el dolor que atraviesa toda la familia. "Chau pa, te vamos a extrañar toda la vida", escribió junto a la imagen. Por su parte, Abel Pintos también se hizo presente en la publicación para acompañar a su esposa ante la pérdida. El cantante dejó un breve pero significativo mensaje: "Cada día", junto a un emoji de corazón.
Guillermo Daniel Calabrese era arquitecto y tenía entre sus grandes pasiones el golf, una actividad que le permitió construir fuertes vínculos y compartir numerosos momentos con amigos. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, desde ese entorno comenzaron a multiplicarse los recuerdos y las muestras de cariño hacia su familia.
Entre las despedidas apareció la de Chaco Golf, club desde el que recordaron las rondas, historias y experiencias que compartieron con él. "Hasta los próximos 18 hoyos, querido Flaco. Gracias por habernos dejado ser parte de tus locuras, de tus anécdotas y, sobre todo, por estar siempre dispuesto a compartir una ronda de Golf. Estamos seguros que ya estarás organizando alguna polla con Rubén y Raúl, y que, desde donde estés, seguirás acompañando", expresaron.
Familiares y amigos también acompañaron a Mora a través de mensajes que ella replicó en sus historias, donde quedó reflejado el cariño que rodeaba a su padre y el impacto que provocó su partida.
La pérdida se produce mientras Abel Pintos se prepara para vivir uno de los acontecimientos más especiales de su carrera. El artista fue convocado para cantar frente al Papa León XIV durante la visita que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina en noviembre.
El sucesor de Francisco permanecerá cuatro días en el país y su agenda contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole para el lunes 9 de noviembre. Será allí donde Abel Pintos tendrá la oportunidad de cantar ante Su Santidad.
De esta manera, el cantante atraviesa días de sentimientos encontrados: mientras se prepara para una presentación muy especial, permanece cerca de Mora Calabrese y de toda su familia en medio del dolor por la muerte de su suegro.
Abel Pintos y Mora Calabrese: una historia de amor que comenzó en Chaco
El vínculo entre Abel Pintos y Mora Calabrese se remonta a 2013, cuando se conocieron durante un recital que el músico realizó en Chaco. La empresaria chaqueña, admiradora de su música, se acercó a saludarlo una vez terminado el espectáculo y aquel primer encuentro dio inicio a una historia que atravesó diferentes etapas.
En ese entonces, Mora todavía estaba casada y Abel optó por respetar su situación personal. Luego del divorcio de ella, volvieron a contactarse y comenzaron una relación que durante varios años mantuvieron alejada de la exposición pública.
Fue recién en 2019 cuando el romance empezó a conocerse públicamente. Un año después, Mora acompañó al cantante durante una de sus giras y la relación comenzó a mostrarse con mayor naturalidad.
En septiembre de 2021 decidieron casarse con una ceremonia íntima celebrada en Chaco. La pareja formó una familia ensamblada junto a Guillermina, hija de una relación anterior de Mora, y Agustín, nacido en octubre de 2020. Además, Abel adoptó a Guillermina y le dio su apellido.
La familia volvió a agrandarse en septiembre de 2024 con el nacimiento de Rosario, la segunda hija de la pareja. Desde entonces, Abel y Mora mantienen un perfil reservado y suelen preservar su intimidad familiar.
Lo que comenzó con un encuentro después de un recital en Chaco terminó convirtiéndose, con el paso de los años, en un matrimonio y una familia de cinco integrantes.
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