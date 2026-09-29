Dolor y pérdida en la familia de Abel Pintos: "Te vamos a extrañar toda la vida"

La pérdida se produce mientras Abel Pintos se prepara para vivir uno de los acontecimientos más especiales de su carrera. El artista fue convocado para cantar frente al Papa León XIV durante la visita que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina en noviembre.

El sucesor de Francisco permanecerá cuatro días en el país y su agenda contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole para el lunes 9 de noviembre. Será allí donde Abel Pintos tendrá la oportunidad de cantar ante Su Santidad.

De esta manera, el cantante atraviesa días de sentimientos encontrados: mientras se prepara para una presentación muy especial, permanece cerca de Mora Calabrese y de toda su familia en medio del dolor por la muerte de su suegro.

Abel Pintos y Mora Calabrese: una historia de amor que comenzó en Chaco

El vínculo entre Abel Pintos y Mora Calabrese se remonta a 2013, cuando se conocieron durante un recital que el músico realizó en Chaco. La empresaria chaqueña, admiradora de su música, se acercó a saludarlo una vez terminado el espectáculo y aquel primer encuentro dio inicio a una historia que atravesó diferentes etapas.

En ese entonces, Mora todavía estaba casada y Abel optó por respetar su situación personal. Luego del divorcio de ella, volvieron a contactarse y comenzaron una relación que durante varios años mantuvieron alejada de la exposición pública.

Fue recién en 2019 cuando el romance empezó a conocerse públicamente. Un año después, Mora acompañó al cantante durante una de sus giras y la relación comenzó a mostrarse con mayor naturalidad.

En septiembre de 2021 decidieron casarse con una ceremonia íntima celebrada en Chaco. La pareja formó una familia ensamblada junto a Guillermina, hija de una relación anterior de Mora, y Agustín, nacido en octubre de 2020. Además, Abel adoptó a Guillermina y le dio su apellido.

La familia volvió a agrandarse en septiembre de 2024 con el nacimiento de Rosario, la segunda hija de la pareja. Desde entonces, Abel y Mora mantienen un perfil reservado y suelen preservar su intimidad familiar.

Lo que comenzó con un encuentro después de un recital en Chaco terminó convirtiéndose, con el paso de los años, en un matrimonio y una familia de cinco integrantes.