Abel Pintos se suma a una campaña para renovar el histórico Pabellón Gómez del Hospital Gutiérrez

La iniciativa también contempla nuevos laboratorios, salas de espera y espacios de atención médica, con el objetivo de mejorar la experiencia de pacientes y familias.

La obra es financiada en conjunto por la Cooperadora y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el compromiso de la entidad de reunir la mitad de los fondos necesarios. Para alcanzar ese objetivo, comenzó a gestionar aportes antes del inicio de los trabajos y sumó el apoyo de empresas y familias.

Mariana Fabbiani, Abel Pintos y su socio, Marcelo González, acompañan la campaña como padrinos, mientras que quienes quieran colaborar con su difusión pueden sumarse como embajadores y convocar a otras personas a realizar aportes.

Cómo colaborar con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

La campaña estará vigente hasta el 4 de octubre y las donaciones pueden realizarse a través de ladrillomasladrillo.org.ar, mediante Mercado Pago, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o alternativas para quienes se encuentren en el exterior.