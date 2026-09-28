Abel Pintos se suma a una campaña para renovar el histórico Pabellón Gómez del Hospital Gutiérrez
La Cooperadora de la institución lanzó una campaña para recaudar el equivalente a 10.000 ladrillos y completar una obra de 3.200 metros cuadrados.
La Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez lanzó la campaña "Ladrillo + Ladrillo" para reunir fondos destinados a completar la remodelación integral del histórico Pabellón Gómez, un edificio de 3.200 metros cuadrados que concentra cerca del 40% de las internaciones del hospital. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Abel Pintos y Mariana Fabbiani.
La campaña se extenderá durante siete días y tiene como objetivo recaudar el equivalente a 10.000 ladrillos. Cada uno representa una donación de $50.000, aunque también pueden realizarse aportes por otros montos.
"Es la obra más importante que estamos encarando en los 70 años de la cooperadora, que justamente cumplimos este año. Es el proyecto más ambicioso que tomamos", destacó Silvina Pérez Mautino, directora de la entidad.
Una renovación integral del histórico Pabellón Gómez
El proyecto, que incluye la remodelación completa de cuatro salas de internación y la transformación de toda la planta baja en consultorios para atención ambulatoria, comenzó en abril y está previsto que finalice en diciembre de 2027.
Allí funcionarán el Hospital de Día, el Centro Respiratorio, Endoscopía y Cuidados Paliativos. En tanto, el primer y segundo piso estarán destinados a habitaciones individuales y dobles con baño privado.
La iniciativa también contempla nuevos laboratorios, salas de espera y espacios de atención médica, con el objetivo de mejorar la experiencia de pacientes y familias.
La obra es financiada en conjunto por la Cooperadora y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el compromiso de la entidad de reunir la mitad de los fondos necesarios. Para alcanzar ese objetivo, comenzó a gestionar aportes antes del inicio de los trabajos y sumó el apoyo de empresas y familias.
Mariana Fabbiani, Abel Pintos y su socio, Marcelo González, acompañan la campaña como padrinos, mientras que quienes quieran colaborar con su difusión pueden sumarse como embajadores y convocar a otras personas a realizar aportes.
Cómo colaborar con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
La campaña estará vigente hasta el 4 de octubre y las donaciones pueden realizarse a través de ladrillomasladrillo.org.ar, mediante Mercado Pago, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o alternativas para quienes se encuentren en el exterior.
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