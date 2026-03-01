"Estoy viva": Divina Gloria habló del problema de salud que la dejó fuera de Gran Hermano

La resolución de abandonar definitivamente el certamen fue el resultado de una evaluación conjunta entre especialistas y su entorno más cercano. Al respecto, detalló: "Cuando vimos que mi presión estaba alta y no bajaba, después de todos los procedimientos con la clínica de San Isidro, la producción, gente del canal y mi hijo León, decidimos bajar diez cambios".

Finalmente, con la energía que la caracteriza, Divina Gloria buscó llevar tranquilidad al público y desmitificar cualquier teoría alarmista sobre su estado actual. Definió lo ocurrido como una respuesta natural de su organismo ante la intensidad de la experiencia televisiva.

"Soy naturalmente feliz, eufórica, intensa. No me pasó nada grave, fue un pico de estrés. Quería verbalizar esto", concluyó de forma tajante. De esta manera, la actriz cierra su etapa en la "Generación Dorada" priorizando su salud y dejando en claro que, aunque el juego terminó para ella, se queda con el afecto de una experiencia breve pero profunda.