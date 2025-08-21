Dolores Fonzi protagoniza "Belén": cómo es su nueva película y cuándo se estrena

Con su estreno en cines seleccionados el próximo 18 de septiembre, y su posterior llegada a Prime Video, la película no solo es una oportunidad para presenciar otro de sus impactantes trabajos, sino para reflexionar sobre una causa que continúa resonando en todo el mundo. Fonzi demuestra una vez más que el cine puede y debe ser una plataforma para el cambio y la memoria colectiva.

Sinopsis oficial de "Belén"

Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, Belén sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes. A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

Adelanto oficial de "Belén"

Embed - Belén - Tráiler Oficial

Nuevo arte estrenado de "Belén"

belen Foto: (Prime Video)