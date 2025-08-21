Dolores Fonzi protagoniza "Belén": cómo es su nueva película y cuándo se estrena
Basada en un caso real "Belén" narra la injusta acusación a una joven por cometer aborto ilegal. Conocé todos los detalles y mira el póster oficial.
Dolores Fonzi se consolidó como una de las actrices más respetadas de la industria no solo por su talento y versatilidad, sino por un rasgo distintivo en su filmografía: la audacia para dar voz a causas que exponen profundas injusticias sociales y hechos de la vida real.
A lo largo de su carrera, Fonzi demostró una admirable inclinación por elegir papeles que trascienden el mero entretenimiento, utilizando el cine como una poderosa herramienta de reflexión. Desde producciones que abordan la complejidad de las relaciones familiares hasta aquellas que denuncian violencias estructurales, su trabajo se convirtió en un espejo de las problemáticas que muchas veces la sociedad prefiere ignorar, cimentando su estatus como una artista con una inquebrantable conciencia social.
La filmografía de Fonzi es un claro testimonio de cómo las historias verdaderas pueden tener un impacto monumental en la pantalla. Su capacidad para habitar personajes basados en personas reales o en dramas que sacudieron la opinión pública le otorga a sus interpretaciones una autenticidad visceral que resuena con fuerza en el espectador.
Este compromiso no solo eleva la calidad artística de sus proyectos, sino que también contribuye a reabrir discusiones necesarias, llevando al centro del debate temas que demandan visibilidad y justicia. A través de sus actuaciones, Dolores Fonzi logra transformar relatos personales en narrativas universales que desafían el statu quo y provocan una genuina empatía.
Esta constante búsqueda por contar historias relevantes encuentra un nuevo y crucial capítulo en su más reciente película, "Belén". El film, una desgarradora historia basada en un caso real de injusticia y lucha por los derechos reproductivos, se perfila como la cumbre de este compromiso.
Con su estreno en cines seleccionados el próximo 18 de septiembre, y su posterior llegada a Prime Video, la película no solo es una oportunidad para presenciar otro de sus impactantes trabajos, sino para reflexionar sobre una causa que continúa resonando en todo el mundo. Fonzi demuestra una vez más que el cine puede y debe ser una plataforma para el cambio y la memoria colectiva.
Sinopsis oficial de "Belén"
Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, Belén sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes. A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.
Adelanto oficial de "Belén"
Nuevo arte estrenado de "Belén"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario