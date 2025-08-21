Apostaron al amor: Fito Páez habría vuelto con Julia Mengolini

La decisión, que no fue abrupta, se habría gestado a lo largo del tiempo. Ochoa detalló que la mudanza de Kolodziej a Madrid para probar suerte como actriz fue el punto de inflexión. La distancia, y la dificultad para sostener el vínculo en esas circunstancias, fue lo que finalmente llevó a la pareja a tomar la decisión de poner una pausa en su relación.

El productor también reveló que, tras la separación, el músico rosarino se encuentra en una etapa introspectiva y muy creativa. En este período, escribió un libro de poemas que, curiosamente, dedicó a sus ex parejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, pero no a Eugenia Kolodziej.