El Polaco fue internado y podría perderse el viaje de egresados de su hija: qué tiene
El intérprete debió ser intervenido de urgencia y, si bien está fuera de peligro, en caso de no lograr a tiempo su recuperación, podría perderse el viaje de egresados.
El reconocido cantante de cumbia Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk se encuentra internado debido a un forúnculo en el glúteo. Este problema de salud podría poner en peligro su participación como "chaperón" en el esperado viaje de egresados de su hija mayor, Sol. Lo cierto es que el líder del género tropical fue elegido por la totalidad de compañeros de su hija, por lo que la decisión de viajar era sin intervenciones.
Según la información, el intérprete fue ingresado cerca del mediodía y fue intervenido de urgencia, en lo que significó un drenaje del forúnculo. Si bien se espera que se recupere a tiempo, la posibilidad de una cirugía de mayor complejidad abre un interrogante sobre si podrá acompañar a su hija y sus 33 compañeros, quienes lo eligieron para la travesía por la cual él mismo se mostraba emocionado.
De qué se trata la intervención de El Polaco
Un furúnculo es una infección de la piel que, en casos avanzados, puede requerir una incisión y drenaje quirúrgico para aliviar el dolor y evitar que la infección se propague. El procedimiento se realiza comúnmente con anestesia local, aunque en situaciones más complejas se puede usar anestesia general aunque no sería el caso del cantante quien está en buen estado y podría simplemente someterse a un proceso ambulatorio.
El Polaco había revelado a principios de julio que los compañeros de su hija, fruto de su relación con Karina "La Princesita", lo habían elegido para esta misión especial.
Cuándo sería el viaje de egresados de la hija de El Polaco
Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk se embarcará en una experiencia única y emotiva: será el padre acompañante en el viaje de egresados de su hija Sol Celeste, fruto de su relación con Karina "La Princesita" Tejeda. La noticia, confirmada por el propio artista en una reciente entrevista radial, ha causado revuelo, especialmente porque su elección fue unánime entre los 33 compañeros de curso de Sol, quien está a punto de cumplir 18 años y transita su último año de secundaria.
La revelación tuvo lugar este martes durante su participación en "Todo Pasa", el programa de Matías Martin en Urbana Play. Visiblemente entusiasmado, El Polaco expresó: "Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto". Con una mezcla de sorpresa y orgullo, añadió: "Me votaron todos los alumnos. Escuchame: los 33 alumnos me votaron".
Aunque el cantante bromeó diciendo que "no tengo idea" de por qué fue elegido, su reconocido carisma y su cercanía con los jóvenes parecen haber sido factores decisivos. Incluso, con su humor característico, se permitió un guiño cómplice sobre las dinámicas de estos viajes: ante la pregunta del conductor sobre los motivos de su elección, respondió entre risas: "Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas".
Más allá de la broma, El Polaco aseguró estar completamente comprometido con su nuevo rol y ya organizó su agenda de presentaciones para no perderse esta importante etapa de la vida de Sol, así como el cumpleaños de su hija Alma.
