Donato de Santis explotó y lanzó una advertencia feroz contra Sofía Gonet en MasterChef Celebrity

Fue entonces cuando Donato de Santis, visiblemente molesto por la energía negativa que transmitía la participante, decidió intervenir con dureza. “Bueno, entonces con toda esta negatividad, abandona la cocina de MasterChef...”, comenzó, lo que llevó a Gonet a pegar un grito al creer que la estaban expulsando en ese preciso instante. El chef, sin perder la firmeza, remató la advertencia con una frase tajante: “Si empieza así, ya la eliminamos de una”, dejando en claro que su paciencia estaba agotada y que la actitud podía pesar tanto como el plato en una instancia límite del programa.