El rating más alto del día: la salida de Alex Pelao revolucionó el prime time en MasterChef Celebrity

La atención del público se concentró desde el inicio, sobre todo por la expectativa que generaba la definición entre Pelao y Balli, dos figuras de perfiles muy distintos que lograron instalarse como protagonistas. La eliminación del influencer ocurrió después de una serie de desafíos culinarios en los que no logró convencer al jurado, cerrando así su camino dentro del programa. La audiencia acompañó en masa: la gala alcanzó 11.4 puntos de rating, convirtiéndose en el envío más visto del canal y del día.