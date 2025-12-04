El rating más alto del día: la salida de Alex Pelao revolucionó el prime time en MasterChef Celebrity
La gala de eliminación volvió a liderar en Telefe y consolidó al reality como el programa más visto del miércoles.
La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó un impacto doble en la pantalla: por un lado, la despedida de Alex Pelao tras un mano a mano cargado de tensión con Marixa Balli; por el otro, un notable desempeño en rating que posicionó al ciclo culinario como lo más visto del día en Telefe.
La cita del miércoles 3 de diciembre presentó una edición especialmente seguida por la audiencia, que siguió de cerca el recorrido del influencer dentro de la competencia, uno de los personajes más comentados en redes sociales durante esta temporada. Con su salida, el certamen quedó con 17 participantes aún en carrera por el premio mayor, en una etapa que se vuelve cada vez más exigente.
La atención del público se concentró desde el inicio, sobre todo por la expectativa que generaba la definición entre Pelao y Balli, dos figuras de perfiles muy distintos que lograron instalarse como protagonistas. La eliminación del influencer ocurrió después de una serie de desafíos culinarios en los que no logró convencer al jurado, cerrando así su camino dentro del programa. La audiencia acompañó en masa: la gala alcanzó 11.4 puntos de rating, convirtiéndose en el envío más visto del canal y del día.
Telefe también tuvo otros rendimientos destacados, como Pasapalabra, que marcó 8.3 puntos, mientras que la segunda emisión del reality -presente en la franja nocturna con otro formato- midió 8.2 puntos. El noticiero central del canal, Telefe noticias, se ubicó entre los más vistos con 7.1 puntos y El noticiero de la gente completó el top cinco con 6.5. La jornada mostró una clara supremacía del canal, que logró un promedio general de 6.8 puntos, muy por encima de su competencia.
En la vereda de enfrente, El Trece tuvo como su propuesta más vista a El Zorro, que alcanzó 4.4 puntos, seguido por Buenas Noches Familia y Otro día perdido, ambos con 4.0 puntos. Mediodía noticias se mantuvo firme con 3.8. América TV también mostró estabilidad en sus ciclos más fuertes: LAM logró 3.3 puntos, mientras que Intrusos registró 2.6 y América noticias llegó a 2.5.
En cuanto a El Nueve, Bendita volvió a destacarse con 2.6 puntos, escoltado por Telenueve al mediodía con 2.1 y el Telenueve central, que midió 1.9. Por su parte, la TV Pública mantuvo sus números habituales: Televisión Pública Noticias (mediodía) alcanzó 0.5 puntos, mientras que Se siente Argentina y el Sorteo Quini Seis obtuvieron 0.3, seguido de La noche es nuestra con 0.2.
Rating: todos los números del miércoles 3 de diciembre
El top five
- MasterChef Celebrity: gala de eliminación 11.4
- Pasapalabra 8.3
- MasterChef Celebrity: gala de eliminación 8.2
- Telefe noticias 7.1
- El noticiero de la gente 6.5
Los promedios
- Telefe 6.8
- El Trece 3.4
- América TV 2.2
- El Nueve 1.8
- TV Pública 0.3
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario