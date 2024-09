Dónde duerme Roberto García Moritán en medio de sus crisis con Pampita

La información fue dada a conocer en América Noticias, y con un móvil directo en el Hotel Faena, revelaron que allí está pasando sus noches Roberto García Moritán.

"Hace dos-tres noches que se lo ve llegar en su camioneta particular y sería en un departamento. El Faena por un lado es hotel, por otro son departamentos, y se lo ve llegar al sector de los departamentos", comentó la conductora.

Además, también aseguró que el acceso del político al departamento fue gracias a un amigo que se lo habría prestado para pasar este momento crítico que está atravesando.

Por último, en el noticiero también mostraron imágenes exclusivas de Moritán utilizando las instalaciones del Faena, por lo cual estaría confirmado que se encuentra viviendo allí.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1839076538454622570?t=DHA3bwl729t3A2XQ7SeulA&s=19&partner=&hide_thread=false Pampita SE VA DEL PAÍS y García Moritán enfrenta una dura crisis política en medio de los rumores de divorcio.



Cc #AméricaNoticias @soledadlarghi @rolandogps pic.twitter.com/5c4JfatOQb — América TV (@AmericaTV) September 25, 2024

Roberto García Moritán rompió el silencio y enfrentó los rumores de separación con Pampita

Cada vez son más fuertes los rumores que aseguran que Pampita y Roberto García Moritán están muy cerca de separarse. En medio de tantas especulaciones, la modelo no quiso hablar con la prensa, mientras que el funcionario trató de calmar la situación.

En diálogo con A la Tarde, Moritán se refirió a la información que trascendió en las últimas horas sobre el final de su relación con Carolina.

"Se dice que estarían iniciando el divorcio, ¿te llama la atención que se especule con eso?", le preguntó el cronista. "A esta altura nada me llama la atención", respondió García Moritán.

"Ayer la entrevistamos a Carolina y se llamó a silencio, últimamente no está hablando. ¿Por qué crees que lo hace?", siguió el notero. "Está bien, se cuida. Me parece muy bien", dijo Roberto bastante seco.

Luego, comentaron que Pampita fue captada sin la alianza de casamiento, el político mostró su mano ante la cámara y dejó en claro que él sí la usaba.

En otra parte de la nota agregó al respecto: "No tengo idea, se lo saca para dormir, no sé...". Si bien el periodista siguió insistiendo con el tema, Roberto García Moritán siguió caminando sin responder más preguntas, entre ellas, si convive o no con su esposa.

Embed - Roberto García Moritán ROMPIÓ EL SILENCIO en A LA TARDE