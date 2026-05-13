El drama criminal que está atrapando a todos por su historia basada en hechos reales

La historia sigue a Candy Montgomery (Elisabeth Olsen), una ama de casa aparentemente tranquila que vive en una comunidad religiosa junto a su esposo y sus hijos. Sin embargo, detrás de esa vida suburbana perfecta comienzan a aparecer tensiones emocionales, deseos reprimidos y secretos que cambiarán todo.

Todo se complica cuando Candy inicia una relación clandestina con Allan Gore, el esposo de Betty. A partir de ese momento, las relaciones personales empiezan a deteriorarse y la tensión crece hasta desembocar en un crimen brutal que sacude a toda la comunidad.

La serie mezcla elementos de drama psicológico, suspenso y reconstrucción criminal para mostrar cómo las apariencias pueden esconder conflictos mucho más profundos.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es la ambientación de los años 80 y el ritmo narrativo, que mantiene constantemente la intriga mientras explora los vínculos emocionales de los personajes.

Reparto de Amor y muerte

El elenco de la serie fue uno de los puntos más destacados por la crítica:

Elisabeth Olsen como Candy Montgomery

como Candy Montgomery Jesse Plemons como Allan Gore

como Allan Gore Lily Rabe como Betty Gore

como Betty Gore Patrick Fugit como Pat Montgomery

como Pat Montgomery Krysten Ritter como Sherry Cleckler

como Sherry Cleckler Tom Pelphrey como Don Crowder

como Don Crowder Elizabeth Marvel como Jackie Ponder

Tráiler de Amor y muerte