El drama de un exparticipante Cuestión de Peso: tuvo que ser rescatado por bomberos

En el año 2012, momento que se sumó a CDP, tenía 26 años y pesaba 210 kilos. En el ciclo que ahora está a cargo de Mario Massaccesi, mostraron imágenes de esa época y las declaraciones que hacía el joven en ese momento.

“La gordura me quitó etapas de mi vida. Si sigo así me veo metido en una burbuja sin tener familia, sin nunca ser papá, sin tener amigos y sin salir. Encerrado”, decía Fredes ante las cámaras de Cuestión de peso en 2012.

“Yo pienso que para empezar a ser feliz necesito adelgazar. Siento que mi viejo me ve como un fracasado aunque no me lo demuestre”, agregaba el joven, quien además reconoció: “Si no busco ayuda, voy a morir pronto. Quiero vivir”.

Embed - CONMOCIÓN ABSOLUTA: CRISTIAN FREDES, EX #CDP, INTERNADO DE URGENCIA POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD

Después de ver las imágenes, Sergio Verón se mostró muy conmovido por la terrible situación que se vio al aire, donde varias personas trabajaron para sacar a Cristian de su casa y que pueda ser trasladado a una clínica.

“Cristian ya está en la clínica. Por suerte pudimos llegar a tiempo, es una persona muy querida por nosotros, que conocemos de hace muchos años”, aseguró el preparador físico.

Y cerró, muy sensibilizado: “Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Cristian hoy está por arriba de los 300 kilos. Hablamos con la clínica, con bomberos, con policía, con defensa civil del municipio de Merlo, de Núñez. Cristian ya está en la clínica, por suerte”.