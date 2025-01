Dos participantes de Gran Hermano se besaron y las redes sociales estallaron

Aunque esta tarde sorprendieron a todos y avanzaron un poquito más. Antes de que terminen su coreografía, el resto de la casa comenzó a gritar "piquito", y en medio de sonrisas, Santiago y su compañera se besaron.

Acto seguido, ambos se abrazaron y comenzaron a reírse de lo que había ocurrido. Como era de esperarse, las redes sociales estallaron y se pusieron felices por lo que estaban viendo en la transmisión.

La picante pregunta que Luz le hizo a Santiago en Gran Hermano: "Me tapo y ya está"

Mientras se enfrentan a una nueva placa positiva, los participantes de Gran Hermano pasan sus días intentando conquistar al público para cosechar la mayor cantidad de votos posible. Por otro lado, los grupitos que se fueron formando se juntan a charlar de su juego, pero a veces el foco se desvía y tema de conversación cambia.

En las últimas horas, una charla entre Luz y Santiago dio de qué hablar en las redes sociales. Es que la jugadora le hizo una picante pregunta a Tato, que si bien respondió sin vueltas, lo tomó por sorpresa.

Mientras estaban con Luciana, Luz lanzó sin vergüenza: "¿Si cogerí... acá, no?". Ante esto, Tato se rió y respondió: "Tengo que sentir que afuera voy a estar de novio con ella y adelanto el trámite acá".

Pero Santiago no se quedó atrás y también preguntó: "Si estuvieras soltera, ¿estarías con alguien dentro de la casa?" La respuesta de la jujeña no decepcionó: "Sí, re". Santiago sonrió e incluso largó una carcajada y empezó a aplaudir.

"Si llego a estar igual me tapo y ya está, no es que voy a estar en el patio. Dando el consentimiento no se ve más que eso", dijo Luz.