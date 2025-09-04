La película de Netflix protagonizada por Julia Roberts que arrasa en la plataforma
Una historia inquietante, con giros inesperados y un elenco de primer nivel, se convirtió en una de las películas más recomendadas dentro de Netflix.
Netflix sigue sumando títulos que se convierten en fenómenos mundiales. Entre ellos aparece una producción estadounidense que mezcla drama y suspenso, y que se ganó la atención de la crítica y del público por su intensidad narrativa. Se trata de una obra dirigida por Sam Esmail y protagonizada por Julia Roberts y Ethan Hawke.
El film llegó a la plataforma en octubre de 2023 y desde entonces se posiciona como una de las propuestas más vistas. Lo que la diferencia de otras cintas del género es la manera en que combina el drama familiar con una crisis global, logrando un relato atrapante que mantiene la tensión de principio a fin.
Además de la brillante actuación de Roberts, la presencia de figuras como Ethan Hawke y Mahershala Ali elevan el nivel de la historia, convirtiéndola en una película que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida moderna y la dependencia tecnológica.
De qué trata "Dejar el mundo atrás"
La trama sigue a Amanda (Julia Roberts) y Clay (Ethan Hawke), quienes deciden pasar unas vacaciones en Long Island junto a sus hijos. La tranquilidad del viaje se interrumpe cuando dos extraños aparecen en la casa que alquilan, con la noticia de que un apagón masivo dejó incomunicado al país.
Sin internet ni teléfono, la familia debe enfrentarse a un clima de incertidumbre en el que cada decisión se vuelve crucial. El misterio sobre el alcance del ciberataque y la tensión entre los personajes hacen que la película sea un relato cargado de suspenso y emoción.
Reparto de "Dejar el mundo atrás"
El elenco reúne a grandes nombres de Hollywood:
Julia Roberts (Amanda Sandford)
Ethan Hawke (Clay Sandford)
Mahershala Ali (GH Scott)
Myha’la (Ruth Scott)
Farrah Mackenzie (Rose Sandford)
Charlie Evans (Archie Sandford)
Kevin Bacon (Danny)
Trailer de "Dejar el mundo atrás"
