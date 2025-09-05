Netflix: de qué trata la dramática y adictiva película que tiene buenas críticas
Con actuaciones brillantes de Emily Blunt y Chris Evans, este estreno promete dejarte sin respiro y con más de una reflexión.
Las películas basadas en hechos reales suelen tener un impacto fuerte en los espectadores, y esta no es la excepción. Con una trama que combina drama, tensión y crítica social, esta producción de Netflix se convirtió rápidamente en una de las favoritas de la plataforma, escalando posiciones en el ranking global.
Lo que hace diferente a esta propuesta es que expone el costado más oscuro de la industria farmacéutica, mostrando cómo la ambición puede arrasar con todo, incluso con la vida de las personas. Protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans, la historia promete dejar pensando a más de un espectador.
El filme ya se ganó excelentes críticas por su guion sólido y las actuaciones de primer nivel, que logran transmitir la desesperación, la adicción y la corrupción detrás de un negocio millonario. Por eso se ha convertido en una de las producciones dramáticas más adictivas de Netflix.
De qué trata "El negocio del dolor"
La historia sigue a Liza Drake (Emily Blunt), una mujer atravesada por problemas económicos que acepta trabajar en una farmacéutica al borde de la quiebra. Junto a Pete Brenner (Chris Evans), decide vender un medicamento que, aunque rentable, resulta altamente adictivo.
El dilema surge cuando las consecuencias de este fármaco comienzan a multiplicarse, mostrando el lado más crudo del negocio y el costo humano detrás de cada decisión. El filme, que dura dos horas, ofrece una mirada crítica sobre un sistema donde la codicia y el sufrimiento conviven en la misma ecuación.
Reparto de "El negocio del dolor"
-
Emily Blunt (Liza Drake)
Chris Evans (Pete Brenner)
Catherine O'Hara (Jackie)
Andy Garcia (Jack Neel)
Jay Duplass (Larkin)
Sharon Morris (Judge Susan)
Tráiler de "El negocio del dolor"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario