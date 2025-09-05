La exitosa serie sueca de Netflix que atrapa a los usuarios con solo seis capítulos

Reparto de "Los crímenes de Are"

El elenco aporta realismo y fuerza interpretativa a cada personaje. Entre los actores principales se destacan:

Carla Sehn

Kardo Razzazi

Pia Johansson

Cecilia von der Esch

Moa Gammel

Shurafa de Siham

La química entre los protagonistas y el nivel de las actuaciones logran sostener una historia compleja y atrapante, lo que explica parte del éxito que alcanzó en tan poco tiempo.

Tráiler de "Los crímenes de Are"