Dua Lipa compartió fotos íntimas de su noche de bodas antes de hacer el amor con su flamante esposo

En las fotos difundidas se puede ver parte del registro civil, momentos posteriores a la ceremonia y escenas donde ambos aparecen relajados, todavía atravesados por la emoción del casamiento. No hay grandes puestas en escena ni artificios: todo remite a una decisión consciente de mantener el evento lo más alejado posible del show business, incluso tratándose de dos figuras que viven, literalmente, dentro de la industria del espectáculo. Esa elección estética y narrativa también se traslada al look de la artista, que volvió a imponer tendencia con un conjunto blanco de alta costura firmado por Schiaparelli, con un enfoque más sobrio, estructurado y con guiños al estilo clásico reinterpretado.